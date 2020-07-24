嘉縣參加全中運奪5金6銀　奪金數比去年倍增

嘉義縣參加今年屏東縣舉行的全國中等學校運動會，176名選手競逐田徑、游泳、跆拳道、射箭、角力、柔道、軟式網球、桌球、木球等9項賽事，勇奪5金6銀6銅佳績，奪金數比去年的3金牌倍增，縣府預計將頒發111萬獎勵金，鼓勵優秀選手為嘉義縣爭光。

嘉義縣政府表示，今年各項獎牌，梅山國中林昱進國男組希羅式第一級、大林國中江佳泰、謝承鈞國男組軟式網球雙打賽、東石高中簡裕政高男組角力希羅式第九級、永慶高中陳成冠高男組角力希羅式第三級、東石高中李信衡高男組角力自由式第十級，皆獲得金牌殊榮

奪得銀牌的有，永慶高中江旻育高女組軟式網球女子單打賽、永慶高中王荺捷、翁子涵高女組軟式網球雙打賽、永慶高中江正生高男組角力希羅式第四級、民雄農工陳怡妏高女組角力自由式第八級、太保國中傅俊豪國男組角力自由式第十級、東石高中吳秉薰高男組角力自由式第八級

梅山國中江孟瑋國男組角力希羅式第五級、布袋國中徐丞寬國男組跆拳道對打78公斤、東石國中蔡令美國女組角力自由式第六級、東石高中侯文健高男組角力自由式第一級、太保國中 楊厤翔國男組角力自由式第五級、梅山國中顏巧葳國女組木球球道賽個人賽，也都得到銅牌的肯定。

▲嘉義縣參加今年屏東縣舉行的全國中等學校運動會表現優異，教育處分析角力是今年得牌重點。（圖／嘉義縣政府提供）

教育處指出，梅山國中侯英全、蘇皇助、太保國中莊峻岳及東石高中黃俊勝等教練，對住宿費以全部比賽天數（團進團出）補助最有感，感謝縣府能提供偏遠地區交通車接送，往年僅補助實際比賽天數，個人賽選手常常為接送或住宿費煩惱，這次終於不用再為了張羅比賽經費頭大了，教練選手可以專心訓練，專心比賽，為地方爭取佳績。

教育處分析，今年得牌重點是角力和軟式網球，囊括大部分獎牌，其餘在跆拳道及木球獲1面銅牌，如何增加奪牌種類，是未來要努力的方向。