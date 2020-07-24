「照亮夢境」義波隆那插畫家聯展　最美插畫在台登場

▲「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」策展人洪祺森，為觀眾導覽首次在台登場的最美插畫。（圖／金武鳳攝，2020.7.24)

▲由國內插畫新秀小白展出的作品夢島，透過夢境說故事，由於採動畫及情境方式展出，每當花兒盛開，蝴蝶飛舞時，小朋友都會情不自禁追逐，感覺很療癒。（圖／金武鳳攝，2020.7.24)

文化部文資局獲得義大利波隆那國際兒童書展授權，今天開始舉辦「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」，展出18名國際插畫家作品外，台灣插畫新秀30餘人共襄盛舉，中外最美麗的插畫同台展出，將帶給觀眾最美的視覺享受，也是漫漫暑假親子共賞的好選擇。文資局局長施國隆表示，義大利波隆那國際兒童書展自 1964 年舉辦首屆國際兒童書展開始，這個以創意、教育價值、藝術設計為標準的展覽，年年吸引來自世界幾十個國家上千名藝術家參展，已奠定主導世界童書插圖國際水準和方向地位，難能可貴，台灣能獲得授權展出來自義大利最美麗的抽畫作品。展覽以「照亮夢境」為主題，由 18 位義大利兒童插畫家展出 72 幅作品，每幅插畫背後都有一個故事，夢境一般，天馬行空，匯聚不同的思想魅力，創造出風格獨特作品。首次在臺灣登場，文資局為了帶給觀眾更豐富體驗，結合台灣新秀插畫家聯展，並透過一扇扇窗戶呈現方式，打開窗戶也為觀眾打開美的新視野。「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」策展人、台中科大商業設計系主任洪祺森指出，此次參展作品除了義大利插畫家的72幅作品、還有30多名本土新秀插畫家創作，盼把創新、有創意作品帶來台中，形成重要文化發展聚落。洪祺森強調，展場內除有平面展區，也設置互動展區、情境布置及動畫區，讓民眾可透過義大利插畫探索義國文化背景，另藉由台灣插畫作品，則可一窺台灣文化底蘊，從各自素材中體驗插畫家的創意與故事。「照亮夢境－義大利波隆那插畫家聯展」從7月25日展出至8月23日，展出期間將於每周末舉辦插畫體驗課程、講座與書展、夏令營等活動，邀請民眾感受國內外插畫家，畫作中所呈現不同的風格與視野。