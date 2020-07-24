屏東青創聚落發威　流行音樂創作營邀金曲師資陣容

▲屏東縣政府原住民處處長顏成仁鼓勵有志創作的音樂人，寫首天籟送給屏東，用音樂向世界說出台灣的故事。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.07.24）

▲2020音樂謠嵐策展人甘聖竹說明，課程將引導學員寫出一首歌，對想要了解如何進行音樂創作的人會有很大的幫助。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.07.24）

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▲屏東青創聚落發威，「2020音樂謠嵐：流行音樂創作營」邀明星製作人王宏恩(前排右三)等金曲師資授課。（圖／記者郭俊暉攝 , 2020.07.24）

由屏東青創聚落孵化的音樂品牌「嵐天音樂」在行政院原住民族委員會與屏東縣政府勞動暨青年發展處支持下，舉辦「音樂謠嵐流行音樂創作營」，自8月19日到月23日登場，由金曲明星製作人王宏恩、舞台表演訓練師蕭聖傑、名詞人暨錄音師甘聖竹等金牌師資陣容，引導學員創作獻給屏東的天籟。金曲明星製作人王宏恩說，「音樂謠嵐」師資堪稱金牌陣容，翻轉過往南部或東部子弟，必須前往台北學習，本次課程深入屏東部落走讀，與在台北水泥建造的都會相較，更容易獲得壯麗大武山系與壯闊太平洋的啟發。到場打氣的屏東縣政府勞動暨青年發展處人員表示，屏東縣政府是青年創業與圓夢的堅定靠山，無論是青創聚落或職人町，都是屏東子弟溫柔而堅定的背景，期盼，每一顆灼熱的心，都可以在屏東發光發熱。屏東縣政府原住民處處長顏成仁勉勵，喜歡創作的人，請勇敢嘗試你自己，台灣是充滿音樂豐富元素的故事島，要向世界說出台灣的故事立法委員伍麗華辦公室主任邱琼如期勉，「2020音樂謠嵐」是進入音樂產業界的最佳磨練，請讓我們寫下自己的天籟，不只要獻給屏東，更要送給台灣。營隊策展人甘聖竹說明，課程場域包含屏東青年學院、青創聚落、禮納里部落、高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE等地，在部落青翠草場創作與寫作，採擷部落來自深山曠野與自然呼喚的靈感，領取排灣族與魯凱族古謠與古調的啟發，最後，站上國際標準舞台高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE發表創作的音樂，學習舉辦演唱會的商業技術與知識，相關資訊可至粉絲專頁「嵐天音樂」查詢。