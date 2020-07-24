影／彰縣第260個社區照顧關懷據點開幕揭牌

彰化縣政府社會處為增進長輩健康愉快的生活，24日在員林市萬年社區照顧關懷據點舉行開幕揭牌典，彰化縣長王惠美說，社區照顧關懷據點已由150個衝到260個，已經增加110個社區關懷據點，希望彰化長者都能在地安養、在地老化、在地得到最好的照顧。

▲彰化縣長王惠美說，社區照顧關懷據點已由150個衝到260個，已經增加110個社區關懷據點。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

王惠美說，萬年社區理事長林張阿賞號召志工成立關懷據點，志工由個位數激增到50人，目前是每週五提供共餐，有40多名長輩前來聚餐，另有12人無法前來，由志工送達在家食用，進行居家關懷；縣長王惠美也特地帶來芬園米粉及彰化健康豬肉及排骨為長輩加菜，讓更多長輩走出來，到社區共餐，長輩保持身心愉快，讓兒女減少擔憂，可全心去拚事業。

萬年社區理事長林張阿賞說，目前每個禮拜五早上9點長者可以到關懷據點參加活動，包括泡茶、下棋、唱歌等，非常感謝王縣長及處長的用心，輔導他們成立關懷據點，未來也將逐步籌劃看是要再多一天或是做到5天，他們會用心來做，讓里民及長輩都能來共享。

▲王惠美也特地帶來芬園米粉及彰化健康豬肉及排骨為長輩加菜。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.24）

員林市長游振雄感謝縣府社會處輔導市公所社會課，在短短的時間內，員林已成立第8個社區關懷據點，另外員林也有3個社團辦理關懷據點，因此員林總共有11個關懷據點，感謝萬年社區理事長林張阿賞的用心，辦理社區共餐，現在正式成立關懷據點，也歡迎其他尚未成立社區關懷據點的社區可以由公所或是縣府進行輔導，早日成立關懷據點。

「社區志工們透過關懷訪視鼓勵社區長輩走出家門，並規劃豐富課程讓長輩學習、參與，豐富了晚年生活。」社會處長王蘭心指出，萬年社區照顧關懷據點109年3月開始籌備設置，4月步入試辦階段，服務期間成效頗受地方居民好評，日益彰顯社區照顧關懷據點對居民的重要性、影響性及成效，正式掛牌成立後，期許長者能走出家門到據點，不但活絡身心也促進社會參與，讓長者吃的健康、活的精彩。