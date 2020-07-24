金門警顯神威　2個月內查獲23名通緝犯

▲金門警捕獲的通緝犯，所犯下的案件包括:酒駕、傷害、毀損、竊盜、毒品、詐欺及槍砲等刑事案件。(圖/金門警察局提供)

金門縣警察局為強化查捕逃犯工作，特成立「查捕逃犯專責小組」，由經驗豐富員警指導同仁查緝技巧，自5月20日迄今共查獲23名通緝犯，交出漂亮成績單。





金門縣警局表示，為鼓勵外勤單位全力緝拿各類通緝犯，以淨化轄區治安，建構民眾平和安寧生活環境，特於109年5月20日頒訂「加強查捕逃犯評核計畫」，實施期程為兩個月。





期間為加強查緝力度，由縣警局金城、金湖分局及刑事警察大隊各自在單位中挑選了3名經驗豐富的員警成立「查捕逃犯專責小組」，專門負責查緝設籍轄內未緝獲之逃犯，並負責指導其他同仁查緝技巧。經過兩個月的努力，金城分局查獲15名、金湖分局查獲5名、刑事警察大隊查獲3名，總計在金門地區共計查獲23名通緝犯，成果頗為豐碩。



在23名通緝犯中，有1名為槍砲案逃犯、3名為竊盜案逃犯，另外19名為一般刑案逃犯。而在這23名通緝犯裡面，其中有14名為立即入監服刑的通緝犯，相關人等均已安全解送至各發布通緝之檢察署或法院歸案。





當中金城分局於6月9日晚間22時30分許巡邏攔檢查獲的男子，係因2件毒品案、1件詐欺案及1件槍砲案，於去年10月遭新北地方檢察署發布通緝，合併應執行刑期共11年，因畏罪逃到金門藏匿長達8個月，目前已解送金門地方檢察署歸案。



