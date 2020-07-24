雲林良品智慧通路啟動　示範點導入物聯網服務

▲雲林良品產品透過共同行銷及通路將各項雲林良品上架到百貨、超市及電子商務平台。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.24）

▲雲縣府將各項雲林良品上架到百貨、超市及電子商務平台，帶動雲林經濟創造無限商機。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.24）

榮獲雲林良品的產品，在縣府結合相關單位共同推動「雲林良品智慧通路整合銷售」計畫，今（24）日正式啟動，即透過共同行銷及通路，將各項雲林良品上架到百貨、超市及電子商務平台，帶動雲林經濟創造無限商機。「雲林良品」是雲縣府促動在地農特產品的行銷政策，透過認證機制，導入雲林良品品牌，提高附加價值與市場區隔；且縣府積極媒合各通路及貿易管道，將榮獲雲林良品之產品透過共同行銷及通路將各項雲林良品上架到百貨、超市及電子商務平台，為雲林經濟創造無限商機。今年，雲縣府和經濟部工業局、台灣資料科學公司和台灣物聯網公司共同推動「雲林良品智慧通路整合銷售」計畫的執行，針對近年受到人口老化及少子化的影響，透過智慧科技方式解決傳統需要大量人力經營農產品零售問題。經濟部智慧城鄉計畫辦公室組長李文欽表示，工業局自107年起推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，秉持「地方出題、中央協助、產業解題」的精神，結合產業在全臺推動智慧應用，提供民眾便利服務並帶動產業輸出。雲林縣農業年產值超過770億元，居全國之冠，有這麼多良品特產，需要專業廠商協助整合多元通路，讓全國民眾瞭解、體驗與便利地購買「雲林良品」。縣長張麗善指出，目前在縣內的虎尾鎮魅力商圈、西螺鎮延平老街、興隆毛巾觀光工廠、良作工場農業文創館、行啟記念館及虎尾郡役所等６處設有示範點，導入物聯網服務，包含有KIOSK資訊服務站、物聯網智販機、人流資訊流天線、電商平台(https://shop.yunlingoods.tw/)等應用，迄今已有100多項雲林在地精選商品完成上架。張麗善又說，民眾可以實地操作KIOSK資訊服務站，瀏覽在地店家資訊及相關資料，也可以透過線上電商平台購買雲林縣在地優質產品；可以使用手機或藉由KIOSK於電商平台購買雲林良品，不僅提升消費者的購買意願及店家銷售金額，也可以打破雲林良品購買的地域限制及稀有性。