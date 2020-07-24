體恤申請農災救助免奔波　雲縣實施地稅跨域便利通

▲雲林縣政府即起啟動「農災救助免奔波，地稅跨域便利通」。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.24）

▲地政單位在縣內20個鄉鎮市公所合作設置謄本櫃台。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.07.24）

雲林縣政府便利農災申請流程和稅務視訊服務擴點，今（24）日在斗六市公所宣導「農災救助免奔波，地稅跨域便利通」，並由縣長張麗善親自體驗這項便民的櫃檯服務，日後即可實質體恤農民的辛勞，減少災損補助申請奔波。據了解，雲林縣稅務局自102年開始現內各公所合作採用遠端視訊，民眾即可就近在公所申辦取得稅務資料，成效極佳，每年有超過一萬件的便民服務案件，現在更將服務觸角進一步延伸至本縣6個地政事務所，同樣採遠端視訊的方式，提供房屋稅籍證明等26項稅務服務。爾後，民眾至地政事務所辦理房屋保存登記需要房屋稅籍證明或申請地籍謄本需要財產清單等，皆可透過視訊與稅務局連線確認身分後，由地政事務所輸出資料，民眾即可立即索取，免往返奔波地政與稅務機關，希望民眾多加利用。張麗善指出，鑑於農民辛勞作物常遭天災損毀於一旦，且農民經常為了申請災害補助而一再奔波，因而為體恤農民，減少申請災損補助奔波，特由地政單位在縣內20個鄉鎮市公所合作設置謄本櫃台，依據「輔導上線」、「授權核發」、「常態開設」及「機動支援」4大原則，讓農民就近至公所申請謄本，免再奔波地政事務所，縮短農民距離，提升災損效率，創造「在地申請超便利」、「農災補助有效率」及「災損救助一站通」的有感便民措施。地政處長黃凱達表示，以往農民災損補助申請期間，常需勞駕受災農民到地政事務所申請謄本，造成地政事務所謄本櫃台大排長龍，更常因不耐久候，造成民怨，不過此項便民服務實施後，農民即可免於奔波地政事務所及公所間的舟車勞頓，就近至公所申請謄本即可，大大降低民眾之不便，亦提升災損補助之效率；另外，民眾如有任何疑問，歡迎載辦公時間，前往縣內各地政事務所、稅務局及各公所洽詢。