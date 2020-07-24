3歲女童遭噴槍高壓氣體奪命　父依過失致死判刑1年10月

高雄市一名鄺姓男子在108年1月20日帶女兒前往加油站自助洗車，女兒疑因貪玩，將空氣槍噴嘴放入口內遭高壓氣體噴入肺部造成臟器破裂致死，父親鄺男因此遭檢察官依過失致死罪起訴，判決結果於今(24)日出爐，鄺男被依過失致死罪嫌遭判1年10個月徒刑，全案還可上訴。
據了解，鄺男於民國108年1月20日駕駛自用小客車搭載3歲女兒前往加油站附設自助整理區時，讓女兒坐在車輛副駕駛座；且鄺男手持自助整理區所提供空氣噴槍清理車輛內部時，明知所噴出高壓氣體氣流壓力及風力強大，極易造成人體受傷，竟手持噴槍朝女兒臉、頭部等處噴擊。
判決書表示，鄺男在發現女兒眼神呆滯且身體抖動抽搐，經自行急救無效後，自行駕車將女兒送醫急救，但因女童到院時已無呼吸、無脈搏、顏面及頸部均有嚴重腫脹，急救無效宣告死亡﹔全案經高雄市左營警分局移送橋頭地檢署偵辦，檢方會同法醫相驗女童遺體，確認女童是死於「氣體栓塞」，依過失致死罪嫌起訴。
橋頭地方法院審理時，鄺男坦承使用噴槍清理車輛內裝時，曾不慎對女兒臉部噴擊高壓氣體，並將噴槍遺留在車內副駕駛座處附近。法醫認定女童如使用雙手則可按壓噴槍把手，且被告使用噴槍不慎朝女兒臉部噴擊，所噴出的高壓氣體均可能造成女童受傷並導致死亡。
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