台南佳里分局員警涉性侵少女　記大過調職

南市警佳里分局１名員警遭控，因受理案件認識１名單親媽媽，涉嫌趁機性侵該名單親媽媽的女兒，7月24日下午，警方持搜索票及拘票將該員警拘提，移送檢方偵訊，訊後該員警以20萬元交保，警方今（25）日凌晨召開考績會，將該員警記1大過調職。據悉，該名佳里分局員警因辦案認識1位單親媽媽，進而認識該單親媽媽的女兒，該名員警與單親媽媽及其女兒交換通訊軟體帳號相互連絡，近日疑因單親媽媽工作不順，情緒不穩，少女向員警求助，並開口借錢，該名員警遭控涉嫌與少女共處一室時性侵少女，案發後單親媽媽向台南市社會局家防中心報案檢舉。佳里分局防治組7月22日接獲台南市社工通報此案，立即向分局長斯儀仙報告，分局長指示，以「不護短」的立場，秉持「毋枉毋縱、依法究辦」原則嚴查，遂成立專案小組深入調查，並依法報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，並通報家防中心，惟該員警否認涉案。台南地檢署指出，檢察官劉修言日前接獲南市警局佳里分局，以及家暴暨性侵害防治中心通報，指稱該分局有員警疑涉性侵害案件，立即指揮該分局蒐證，承辦檢察官訊問被害少女後，於7月24日向台南地院聲請搜索票，並開立拘票拘提該名員警到案。佳里分局亦於24日下午3時左右，依檢方指揮對該員警辦公室及相關處所執行搜索，並將該員警拘提，移送台南地檢署偵訊，檢方訊後認被告犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押必要，24日深夜諭知具保20萬元，並待相關檢體檢驗報告完成後持續深入偵辦。佳里分局指出，25日凌晨召開考績委員會，認涉案員警言行失檢，嚴重影響警譽，依警察人員獎懲規定，先予以記1大過處分，並調整服務地區，待司法調查結果，從嚴追究相關考核監督不周人員責任。台南市社會局指出，社會局於7月9日接獲通報，立即指派社工員進行了解，該案已由社工員陪同被害少女及家屬完成偵訊及驗傷，目前全案已進入司法程序，後續社工員亦將針對被害少女身心狀況進行評估，提供創傷復原協助。