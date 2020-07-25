影／溪州民宅兇殺命案　兇嫌在台中逢甲夜市被逮

▲溪州鄉中央路一處民宅發生一起兇殺命案，從事資源回收的婦人陳屍在住家的浴室內，警方封鎖命案現場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

彰化縣溪州鄉中央路一處民宅發生一起兇殺命案，已婚的鄒姓婦人24日下午被下班返家的丈夫發現陳屍在住家的浴室內，現場血跡斑斑，警方獲報鎖定跟死者熟識的陳姓男子涉有重嫌，透過路口監視器在台中逢甲夜市逮捕到陳嫌，全案依殺人罪嫌移送彰化地檢署審理。

▲溪州鄉中央路一處民宅發生一起兇殺命案，現場被警方拉起封鎖線。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

兇殺命案發生在溪州鄉明道大學宿舍區附近的一處民宅，鄒姓婦人昨（24）日下午近5點，被下班回家的廖姓丈夫發現陳屍在浴室，身上有多處刀傷，已無呼吸心跳，她的丈夫通報119消防分隊救護車趕到，確認明顯死亡，北斗警分局據報，派員封鎖兇案現場，專案小組調閱路口監視畫面，循線逮捕53歲陳姓男子。

據了解，平常在賣大腸包小腸的陳姓男子日前曾與死者發生口角，鄒姓婦人被陳男用啞鈴打傷，鄒婦也至分駐所報案並對陳男提出傷害告訴，陳男得知鄒婦有到警局控告他傷害，24日下午趁廖男上班之際到中央路找鄒婦「理論」，案發當時，鄒婦在住家的浴室內，陳男順手拿起廚房內的水果刀與鄒婦「理論」。

陳男透露，鄒婦一再堅持不願撤告，雙方在發生激烈爭執，一時氣不過的陳男，對鄒婦上半身劃了數刀，造成被害人大量出血，當場無生命跡象，行兇的水果刀也丟棄在命案現場。

▲兇殺命案發生在溪州鄉明道大學宿舍區附近的一處民宅。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

案發後，陳男穿著沾有血跡的衣物騎著放在一旁的機車離開現場，警方專案小組調閱路口監視畫面，發現陳姓男子在行兇後，騎乘機車一路往北逃逸，警方發現陳男的機車在台中逢甲商圈繞了數圈，員警發現時，兇嫌已經將沾有血跡的衣物全部換掉並丟棄在逢甲夜市附近。

廖男夫婦的鄰居表示，廖男在麵條工廠上班，鄒婦從事資源回收，夫婦搬到巷內居住10多年，育有一女，已大學畢業到北部上班，廖男一家平日相處融洽，鄰居都沒聽見他們爭吵，不過廖男家人很少跟鄰居打招呼，命案發生當時鄰居白天外出，沒人看到陳男去廖男的家。

▲死者從事資源回收，住處門口陳堆許多紙箱回收物。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

警方初步研判致命刀傷可能是脖子動脈被割斷，全案依殺人罪嫌移送陳男，並將報請檢察官相驗。