陳柏惟烏日服務處壓軸開幕　台灣基進黨插旗中部

▲立法委員陳柏惟烏日服務處開幕，同時也為台灣基進中彰投黨部，插旗中部意味濃厚(圖／柳榮俊攝2020.7.25)

立法委員陳柏惟一個月內狂辦五場服務處開幕活動，今(25)日壓軸烏日服務處開幕，同時也為台灣基進中彰投黨部，台灣基進黨主席陳奕齊和前北農總經理吳音寧到場，共同拉下開幕彩球，插旗中部意味濃厚，立委黃國書、民進黨台中市黨部主委李天生及黃守達議員也到場祝賀。今上午的開幕，特別供請財團法人台中市玉闕朝仁宮天上聖母及千順將軍蒞臨賜福，獨立音樂歌手吳志寧在茶會演出，唱出年輕一代的台灣情。陳柏惟強調，不管是選前，或是選上這半年，團隊都非常認真，希望傾聽地方的需求，並認真完成每一項任務與選民託付，將期望成為可能，一起打造大家理想的家園，第二選區範圍很大，大烏龍峰鹿五個地方都開服務處，也有支持者擔心在資源有限的狀況下，是否太硬拚？但他認為所有選區民眾都一樣重要，全面服務不僅展現打拼決心，也有信心不漏接民意需求。陳柏惟表示，之前選舉期間競選總部就設在烏日，很感謝在地鄉親長期的照顧與支持，選上之後，他和團隊夥伴也沒有停下腳步，很努力幫地方爭取各種建設與發展機會，例如最近就協助在地青年舉辦暑期水環境推廣教育活動，也持續關心烏日社會住宅進度、前竹區段徵收進度，並爭取學田下水道工程、河川地退租幫助農民權益、光德國中人行道環境污染改善等。黨主席陳奕齊強調，台灣基進唯一一席立委陳柏惟，在烏日成立服務處，就是要在烏日深耕，持續推動在地的政策，來服務地區民眾。同時培養更多優質的政治工作者，來為台灣政治環境，打造一個更佳健全的基礎。吳音寧表示，很多人認為，台灣的民主理所當然，但是看到香港7月被中共強行通過「香港國安法」，香港民主一夕之間被摧毀，而台灣也一直努力的對抗隔壁壞鄰居，面對中共的文攻武嚇，基進身為台灣本土派政黨，除了守護現在得來不易的民主外，需要栽培更多跨世代群眾，共同挺身來守護台灣、守護台灣民主。所以今天看見許多的民眾，前來柏惟的烏日服務處，台灣基進秉持著服務民眾之外，也希望烏日、中彰投的所有人，做伙來為台灣民主奮鬥。李天生也代表民進黨台中市黨部恭賀陳柏惟在烏日服務處落成，強調因為烏日的地理位置很重要，包括三鐵共構、未來新興的都市中心，看見台灣基進前進烏日深耕，非常開心，也希望民進黨可以與台灣基進，攜手來為所有鄉親服務，要來打造優質的台灣民主，一起為台灣這塊土地打拼。另外，對於國民黨高雄市長參選人李眉蓁論文抄襲事件，陳柏惟受訪表示，過去因政經都集中台北，地方傳統被認學歷低，民進黨執政後，高學歷的很多，國民黨為了跟上，就出現很多明明感覺不太會念書的人，學歷竟比別人高，他強調要通盤檢討。