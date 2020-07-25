台灣脊梁山脈美照展　來谷關飽覽山脈之美

今年是脊梁山脈旅遊年，交通部觀光局舉辦「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，24幅獲獎作品今(25)日在谷關遊客中心展出到9月25日。「2020台灣金美脈線上攝影大賞」開幕茶會，參山處在茶會上同時宣布「旋轉奇冰•樂不思暑」呷冰活動正式啟動，搭配正在火熱進行中的步道抓寶、中部好湯抽鑽石活動，暑假出遊來到谷關非常好玩，呷冰、步道、溫泉三個願望就能一次滿足。脊梁山脈攝影展剛結束台北京站廣場展出，選擇兼具山林美景溫泉特色、適合全家旅遊的谷關做為巡迴展出的示範點，開幕茶會特別邀請超高人氣的喔熊組長與難得出現的參山寶寶同場亮相，讓現場大小朋友相當驚喜。觀光局企劃組長吳潔萍表示，2020年觀光局主打「脊梁山脈旅遊年」，因應上半年疫情衝擊，觀光局日前推出「2020台灣金美脈線上攝影大賞」，透過喔熊官方IG徵集遊客攝影鏡頭下的脊梁山脈美照，精選出24幅獲獎作品，6月份於台北京站廣場首展後頗受好評，特別選在以豐富山脈觀光資源著稱、群山環繞又風光明媚的谷關遊客中心來續展，特別格具意義，歡迎全國各地遊客到谷關一次飽覽臺灣山脈之美。參山處長柯建興同時宣布啟動夏日呷冰活動，他指出，去年參山處在各遊客中心舉辦呷冰活動引起廣大迴響，今年當然也不會讓遊客失望，8月31日前來參山轄內谷關、梨山、獅山、南庄、八卦山生態、松柏嶺等6個遊客中心，參加活動就可以吃到每日限量的在地特色冰品，希望鼓勵民眾來參山看攝影展、走步道、泡溫泉之外，也一起來呷冰消暑。今脊梁山脈攝影展開幕的同時，谷關遊客中心也來了一群相當吸睛的隊伍，原來是參山處與救國團合作復刻之中橫健行隊一行人，已經從中部橫貫公路的起點東勢，一路走到了谷關，明天將繼續往梨山前進。中橫健行隊成員看到這些臺灣美麗山岳的照片都很開心，因為馬上就能親眼見到照片中梨山的美麗景色。