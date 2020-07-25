暑假「安心旅遊」　探索和平埋伏坪登山步道祕境

搶攻暑假「安心旅遊」振興觀光潮！中部六間旅行業者組成「安心行山踩線團」於今(25)日捷足先「登」台中市和平區雙崎部落埋伏坪登山步道，探勘暑假安心旅遊登山祕境，由在地泰雅族部落講師現場導覽步道沿途風光，指導射箭、織布等泰雅原鄉文化體驗，融合在地人文景觀特色，打造具深度、廣度及創新的經典親山遊程。





觀旅局長林筱淇表示，雙崎部落埋伏坪登山步道全長2.6公里，於日治時期曾是泰雅族與日軍的戰役之地，蘊藏豐沛的歷史故事並具時代意義，步道沿線有日治時代水圳遺址、百年櫸木等，步道全線林蔭遮蔽、氣候涼爽，制高點更可遠眺大安溪、卓蘭鎮、尾文坑、觀音溪河街等怡人景致，民眾不僅能在此欣賞步道美景，還能認識臺灣歷史與多元文化，非常適合暑假期間全家大小規劃一趟深度旅遊。





旅行業者進一步指出，除了步道本身的歷史故事與自然美景外，當地泰雅族原住民也正積極振興各項部落文化，相當看好當地結合登山健行與部落探索，發展一日或二日主題套裝遊程，觀旅局於今年8月將針對該步道推出套裝遊程及安心住宿好康，有吃也有住，歡迎民眾暑假期間前來臺中參加親山行程、安心旅遊。





觀旅局表示，臺中市擁有全臺灣最完善的登山網絡，除了享譽盛名的12條大坑步道以外，還有許多新興登山祕境值得民眾走訪，隨著防疫期間從事登山健走的旅客暴增，觀旅局持續針對不同步道加強行銷推廣。





林筱淇進一步指出，台中市和平區匯聚眾多特色山城，更獲選為2020臺灣經典小鎮之一，邀請民眾前往雙崎部落埋伏坪登山步道感受山谷的清幽之後，順訪谷關泡溫泉放鬆身心，隔日再續遊梨山觀光果園或者武陵農場，恰能欣賞七、八月豐收季大地結實纍纍的美景，回程時可順便添購和平區特色伴手禮如梨山茶品或水蜜桃、蜜梨、高接梨等當季水果禮盒，歡迎大家前往探索和平之美。



