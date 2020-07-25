影／滑步車親子日率先登場　好吃好玩吸引親子同歡

▲小朋友在車道上賣力滑著滑步車。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.25）

▲「2020中彰輪動季」結餘及義賣所得，將捐給彰化家庭扶助中心。（圖／記者葉靜美攝，2020.07.25）

「2020中彰輪動季」系列活動由今（25）日舉行的「滑步車親子日」拉開序幕，活動吸引了100多位親子參加滑步車體驗，現場也有各式各樣的攤位，彰化市長林世賢強調，輪動季活動同時結合做愛心義賣，結餘及義賣所得將捐給受武漢疫情影響收入大減的彰化家庭扶助中心。「滑步車親子日」現場設有滑步車道，除網路事先報名外，現場也提供40個名額給6歲以下的小朋友，一起來體驗滑步車運動，現場可見小朋友賣力滑著滑步車、父母則在旁幫小朋友加油打氣，留下一幅幅難忘的親子同歡畫面。「2020中彰輪動季」活動在彰興路與中彰快速道路交會處橋下的「中彰運動公園~親子夢想輪動場」舉辦，現場設里民市集及傳統美食攤位，讓親子們到此可買吃食、好玩同時有表演可欣賞；今（25）日的首場活動，也安排了小朋友最愛的繪本故事演說互動遊戲，以及彰化市在地知名「柏斯特樂團」演奏多首精彩的樂曲。市公所邀集日月山景、今夜星辰、品香火鍋、阿束社咖啡、羊舍、禾家牧場、寶珍香以及再發鴨肉麵等公園週邊的8家名店，推出輪動8＋券優惠方案，此外還有掃拖地機器人、氣炸烤箱等尖叫級生活家電共88份的抽獎好禮，每場限量優惠券250份。林世賢表示，大家到中彰運動公園享受親子互動的同時，能夠順道到彰化市東區看羊、看牛、看草泥馬；喝咖啡、吃美食順便帶伴手禮送給親朋好友，吃喝玩樂一網打盡；除今日的滑步車親子日，8月1日、8日以及15日另安排了直排輪、遙控車以及滑板等主題親子日活動。