貝多芬250周年誕辰紀念音樂會　CYO震撼演出

今年是樂聖貝多芬250周年誕辰，嘉義市青年管弦樂團應和國際潮流， 25日下午於嘉義市文化局音樂廳之音樂會，展現出高水準演出，並在排山倒海氣勢之下全曲結束，全場爆起如雷掌聲，帶給民眾一個震撼及感動的午後。嘉義市青年管弦樂團自今年5月展開定期團練，聘請知名音樂家李季教授擔任常任指揮，聘請知名音樂家：國家交響樂團首席吳庭毓、知名大提琴家陳建安、臺北教育大學音樂系教授林慶俊、臺南大學教授侯志正、前國家交響樂團長號首席宋光清、臺北市立教育大學音樂系教授吳曉貞等重量級大師，更延攬十餘位優秀師資擔任各分部及各樂器之指導老師，效仿師徒制的音樂學習模式，並首度引入輔導老師制度，以學長姐帶領學弟妹的形式，增加同齡學員相互切磋與琢磨的機會，而音樂會前一週安排之音樂營，亦讓學員在頂尖大師的密集特訓下，提升技術與藝術能力，並培養出絕佳默契。這場音樂會，上半場安排貝多芬「艾格蒙序曲」，表達對英雄應為自己理念而奮鬥，接著演出「第一號C大調鋼琴協奏曲」，由CYO執行總監、也是知名鋼琴家李威龍教授擔任協奏家；樂曲以活潑的快板做為樂章開頭，再以鋼琴帶出主旋律，接著由單簧管引發動人曲調；下半場以眾人耳熟能詳的比才卡門「第一號組曲」做為開場，第2首樂曲是蘇佩「詩人與農夫序曲」，充滿詩意描述農夫的形象，質樸而寫實，彷彿是農夫在農暇之餘歡樂的舞蹈，在謝斐紋教授生動導聆下，帶給現場觀眾出更深刻的演出感受；音樂會在不斷的安可聲中，以馬士卡尼「鄉間騎士間奏曲」及約翰•史特勞斯「拉黛斯基進行曲」畫下精彩又完美的句點。文化局代理局長林金龍表示，嘉義市青年管弦樂團在名師群號召下，吸引許多在音樂上表現傑出學子返鄉加入，在陣容堅強的名師群指導下展現精湛的演出，音樂營期間家長們的全力支持與付出時間擔任音樂會志工，都顯示出嘉義市音樂發展潛力無限；嘉義市長黃敏惠也指出，今年有這麼多重量級名師蒞臨CYO，不只是這些團員們的福氣，也是我們廣大市民的光榮，這些台上演出的團員們，都是我們嘉義之光，今天現場來到這麼多喜愛藝文活動觀眾參與，彰顯了我們嘉義市藝術水平與能量，嘉義市已邁向「藝文之都」、「音樂之都」。