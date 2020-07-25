疫後嘉有好市集重開張　搭配振興券抽汽車

因疫情睽違半年的「嘉有好市集」，今（25）日上午9點在縣政特區的戀人公園重新開市，來自全縣101個農特產品、文創和特色攤位聚集，讓民眾一早就可以逛市集，翁章梁親到市集揪大家一起逛大街，一起振興地方經濟。
受新冠肺炎疫情影響，停辦半年的「嘉有好市集」，今天又在縣府前的戀人公園重新開市，聚集全縣101個農特產品、文創和特色攤位，民眾可以逛市集，可以親子同樂，可以用振興券、農遊券，還有攀樹體驗，因為人潮、買氣強強滾，縣府將活動時間延長到下午4點才結束。
為慶祝嘉有好市集重新開幕與回饋鄉親支持，市集現場推出消費集點活動，只要消費滿100元贈送1個點數，集滿5點贈送抽IPHONE11等500多份大獎紅包牆抽抽樂摸彩券，每一集點還可換摸彩券1張，再搭配縣府「振興三倍券．來去嘉義縣」活動，登錄輸入摸彩序號還可以拼大獎Toyota汽車1部。
翁章梁表示，停了半年的嘉有好市集重新開張，很多老顧客都來消費，不但可以集點現場抽紅包，還可以登錄參加縣府抽汽車活動，歡迎大家準備好現金和振興券，一起來抽大獎。
縣府正規劃將嘉有好市集延伸到牛埔仔愛情大草原和竹崎公園，8月份也將結合縣府路跑活動，以及中秋連假推出嫦娥市集，讓民眾方便購買應景食材。
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