雲林海洋音樂祭開跑　26日起邀你High一夏

▲2020雲林海洋音樂祭，邀請大家一起來雲林作客。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.25）

▲26日晚「微醺餐桌」運用在地食材帶出迷人的口腹記憶，為音樂祭帶出優蘊不遜的起手式。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.25）

▲門舞集前團員趙敦毅舞立方為2020雲林海洋音樂祭磅礡開場。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.25）

2020雲林海洋音樂祭開跑了！縣府7月26日起至8月9日，於口湖成龍溼地及四湖鄉三條崙海水浴場，舉行為期三個週末的「2020雲林海洋音樂祭」，今(25)日於文觀處迴廊召開記者會，由雲門舞集前團員趙敦毅舞立方為雲林海洋音樂祭活動磅礡開場。縣長張麗善宣告2020雲林海洋音樂祭開跑，邀請全國鄉親好朋友休閒消暑。縣長張麗善表示，後疫情時代，各縣市力推觀光，雲林縣也不遺餘力，望搭起這波旅遊熱潮，讓各地的朋友能以更細緻的角度來認識雲林。張麗善說，四湖鄉三條崙海水浴場，近年在縣府與交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處、林務局及四湖鄉公所積極投入重建，已完成初步整修，未來將透過委外經營方式注入新創意，讓三條崙海水浴場找回昔日風華並提升國際知名度，也將結合活動讓民眾能用更輕鬆的方式參與這塊土地，讓更多人造訪雲林。今受邀演出的雲門舞集前團員趙敦毅指出，榮幸擔任今年海洋音樂祭系列活動第一棒，他說，身為雲林人，對於雲林境內竟有足以媲美台中高美濕地的成龍溼地感到驕傲。成龍溼地擁有豐富、可近身觀察的自然生態;沿海海產蘊藏豐沛，不用遠到嘉義，到雲林海口即可新鮮品嚐，希望大家振興國旅同時多多關注雲林，現不只有古坑咖啡飄香，還有海洋音樂祭熱情綻放。文化觀光處長陳璧君指出，第一周系列活動，首登場為26日下午在口湖成龍溼地舉辦「流動藝術三部曲《綻放》」，由舞立方-趙敦毅、太日樂集、蔦松藝術高中，以音樂和舞蹈，伴隨成龍溼地夕陽餘暉，進行一場環境議題探索、音樂薰陶藝術饗宴;並透過專業導覽，帶領眾人認識當地特有人文特色及生態環境，晚上另有隱藏版「微醺餐桌」以食為基礎的終極饗宴。陳璧君又說，第二周於8月1日、2日在四湖鄉三條崙海水浴場「海灘狂歡音樂趴」，以環保愛海洋為出發點，活動內容有「挽袖淨灘」，縣府將在7月27日中午12點開放200位名額報名，前100名將獲得海洋音樂祭限定T-shirt，希望大家歡樂之餘能，一起愛護海岸環境。緊接著8月8日至8月9日活動，延續在三條崙海水浴場舉辦「親子歡樂派對」，以父親節爸爸我愛你為活動主軸，邀請親子共度歡樂時光，活動內容有繪本故事遊戲、舞台魔術秀、小丑氣球大放送、夢幻泡泡秀、微冊書車、Happy hour 免費暢飲，以及「瘋玩水樂園」。