你繳了沒？109年汽燃費開徵繳納期限將屆　逾期未繳受罰

汽機車車主注意！109年度自用汽機車燃料使用費開徵最後繳納期限7月31日即將到期，公路總局臺中區監理所彰化監理站說，彰化地區迄今仍有近60萬的汽機車車主尚未繳納，提醒車主儘速繳納，以免逾期未繳受罰。

▲可利用監理自助櫃檯查詢名下車輛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

彰化監理站長王顯文指出，為減少民眾拿到逾期的繳納通知書到超商或金融機構繳費，造成重複繳納問題，自今年起，開徵期的繳款通知書(即限繳日為109年7月31日者)，8月1日起超商、銀行及郵局等皆不再代收，民眾可直接至超商多媒體機補單繳納，或利用監理服務網、監理服務APP線上繳費，或電話語音服務轉帳繳納，亦可電話聯繫監理機關重新補單後，持重新補發之繳款單，再至金融機構、郵局或超商繳納，提醒鄉親要特別注意。

王顯文表示，為使車輛所有人能更便利繳納汽燃費，公路總局提供多元繳納管道，民眾於限繳期日前可持繳納通知書至金融機構、郵局、超商（統一、全家、萊爾富、來來OK）臨櫃繳納，或利用四大超商多媒體設備，輸入車主證號及車號即時查詢、補發及繳納。

▲109年度汽燃費開徵繳納期限將屆，臨櫃補發繳款書。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

王顯文說，亦可使用「監理服務網」或手機下載「監理服務APP」、「e-Bill全國繳費網APP」繳納，皆無需負擔手續費(以信用卡繳費，相關手續費請逕洽各發卡行庫)，方便又迅速，請民眾多加利用。

王顯文也提醒車輛所有人，如未居住於戶籍所在地，以致無法收到繳納通知書者，可至監理機關申請辦理「公路監理業務住居所、就業處所地址」、「汽車燃料使用費電子繳款單」或「委託轉帳代繳汽車燃料使用費」。