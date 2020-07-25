大二膽戰役70周年　參戰將士遺族登島追思

▲陸軍司令陳寶餘偕同戰士遺族，至太武山公墓為已故烈士獻花致祭。(圖/金防部提供)

今年適逢大二膽戰役70周年紀念，為緬懷先賢先烈的抗敵意志與犧牲奉獻的精神，陸軍司令部今天在大膽島舉辦「大二膽島戰役70周年紀念典禮」，並邀請參戰將士遺族共同參與致意，場面莊嚴隆重。金門防衛指揮部表示，紀念活動首先由陸軍司令陳寶餘上將偕同戰士遺族及金防部官兵代表，到太武山公墓為已故烈士獻花致祭，隨後陳寶餘到大膽島主持紀念典禮暨「生明廳數位隊史館」啟用儀式，並將紀念牌致贈胡璉將軍與賴生明士官長遺族，以表達對參戰將士的感念。陳寶餘在致詞時也表示，大二膽島位於戰略要地的金門地區，為捍衛臺海安全的堅實堡壘，大二膽戰役更是極具歷史價值與地位的重要戰役，回顧戰史，共軍在民國39年7月26日夜晚，對大二膽發動砲擊，國軍以225團第1營不到三百人的兵力，對抗七百多名登陸敵軍，經過全體官兵的浴血奮戰，擊斃共軍三百餘人，生俘二百餘人，成功締造了「大膽島大捷」。嶄新的「生明廳」數位隊史館內增設了多媒體互動專區及大膽戰士擴增實境AR系統，以擬真戰地情境，規劃「地緣關係」、「歷史沿革」、「光榮之戰」及「戰地風情」等四大主題，引領訪客身歷大二膽戰役時空背景，親身體驗作戰過程；「生明廳」不僅是對戰史的回顧，更充滿歷史資料的人文關懷，亦與時俱進結合擴增實境技術，賦予大二膽戰役嶄新的歷史面貌。