影／賴清德揭牌　見證彰化縣「北斗鎮立聯合幼兒園」落成

台灣生育率降到世界第一，少子化議題嚴重，副總統賴清德今（25）日下午為北斗鎮立聯合幼兒園落成主持揭牌剪綵時說，在全台出生率逐年降低下，北斗鎮卻是不降反增，因此全力協助來促成聯合幼兒園的興建，今天是來驗收成果。

▲北斗鎮立聯合幼兒園舉行落成啟用典禮，幼兒園小朋友盛裝進場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

賴清德表示，當任行政院長時，北斗鎮長楊麗香積極要求協助催生北斗鎮立聯合幼兒園，仔細了解，知道北斗公所庫存財3000萬元，鎮長卻用心推動多項建設，讓北斗人口逆向成長，鎮長更苦心，像媽媽、阿嬤的心一樣，不捨幼童還要送別鄉鎮，他請當時縣長魏明谷全力協助來促成聯合幼兒園的興建，經過大家努力，終於有了這個美好結果。

賴清德說，台灣生育率只有1.017％，比日本還少，不生孩子原因很多，但政府絕不能讓想生孩子，卻因為經濟因素不敢生，擔任行政院長就編3、400億元的預算，照顧0到6歲。

▲北斗聯合幼兒園落成，是北斗鄉親期待已久的願望，也是見證北斗幼兒教育百年樹人的一刻。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

縣長王惠美表示，北斗鎮立聯合幼兒園花費將近6千萬元經費，其中中央補助2,146萬元，鎮公所也投入2,000萬元，彰化縣政府補助1,794萬元，總經費共5,940萬元，可提供196位小朋友在此學習，造福鄉親。

王惠美說，縣府尊重鄉鎮需求，除補助興建聯合幼兒園，也繼續推動非營利幼兒園。今年有5所招生，2021至2024年連同大村聯合幼兒園，將有13案公共化幼兒園開辦，預估將有1098位幼生受惠。

▲副總統賴清德說，在全台出生率逐年降低下，北斗鎮卻是不降反增，因此全力協助來促成聯合幼兒園的興建，今天是來驗收成果。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.25）

北斗鎮長李玄在說，北斗聯合幼兒園落成，是北斗鄉親期待已久的願望，也是見證北斗幼兒教育百年樹人的一刻，感謝賴副總統、王縣長、魏前縣長、代表會以及鄉親們的支持與鼓勵，才有今日的落成。

北斗鎮現有6個社區幼兒園，預定8月1日同時舉辦結業典禮，8月15日開學，社區幼兒園的舊生將「轉學」到今天落成的鎮立聯幼兒。鎮立聯幼是兩層樓的建築，面積2566.2平方公尺，招收大、中、小各兩班，幼幼班1班，招生總人數196人，新生早在5月間完成入學抽籤程序。