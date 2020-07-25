大都會公園變身巨型遊樂園　「新北市兒童藝術節」今開幕

▲「2020新北市兒童藝術節」與「熊猴森樂園堤坡滑梯」今(25)日在新北大都會公園正式開幕及啟用，將一路持續到8月16日。（圖／新北市文化局提供）

▲「2020新北市兒童藝術節」與「熊猴森樂園堤坡滑梯」今(25)日在新北大都會公園正式開幕及啟用，將一路持續到8月16日。（圖／新北市文化局提供）

「2020新北市兒童藝術節」與「熊猴森樂園堤坡滑梯」今(25)日在新北大都會公園正式開幕及啟用，將一路持續到8月16日，開幕秀由紙風車劇團規劃，將長達9米的巨型小飛象空飄氣球降落地面與新北市長侯友宜親密接觸，象徵兒藝節及熊猴森樂園正式啟動。新北市長侯友宜表示，「新北市兒童藝術節」是市府團隊在暑假期間特別為小朋友量身打造的專屬活動，也是疫後新北市第一個大型親子活動，為了守護防疫成果，這次特將場地全部拉到戶外舉辦，橫跨4個地點，時間長達近1個月，其中最令人期待的，就屬今日全面啟用的「熊猴森樂園」堤坡滑梯。新北市文化局表示，兒藝節今年主題為「怪獸訓練場」，共有超過80場演出、30組藝術裝置以及10種藝術體驗或活動；其中新北大都會公園場區節目相當豐富，將從7月25日一路延續到8月2日，除了由紙風車劇團帶來的《紙風車的魔法書》揭開序幕外，逢週六日都安排大型舞台表演，如7月26日新象創作劇團，8月1日則有臺灣特技團及YOYO哥哥姐姐，8月2日由如果兒童劇團帶來閉幕演出。文化局表示，同時開放啟用的「熊猴森樂園」堤坡滑梯，自今年5月部分開放以來，已經吸引非常多家長帶著孩子們前往朝聖，這次全區開放，將帶給孩子們24小時不打烊的玩樂空間。樂園共有31座特色滑梯、100組遊樂設施，這些設施以各式各樣臺灣原生特色動物設計，讓孩子們透過遊戲認識臺灣，其中最長的38米滾輪滑梯，更是不可錯過必玩景點。