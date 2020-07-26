今年高跟鞋仲夏夜很不一樣　在光影藝術中拍出網美照

▲一起為布袋的高跟鞋教堂啟動追光逐影藝術季。(圖／嘉義縣政府提供）

曾經盛極一時，卻因了無新意而中衰的布袋高跟鞋教堂，昨晚由林建華等4位藝術家形塑光與影的對話聯手故宮無人機，啟動「追光逐影藝術季」。10月4日止前，每天晚上6:30分至9:30分，每半小時高跟鞋教堂都會展演1次「海光織舞」光雕秀。布袋鎮高跟鞋教堂25日開始迎來新喜事，一場名為「追光逐影藝術季」光雕秀正式開幕，遊客可安排白天在布袋大啖海鮮，晚上到高跟鞋教堂來一場浪漫的光之旅。嘉義縣翁章梁縣長、雲嘉南管理處長徐振能和國立故宮博物院南部院區彭子程處長、布袋鎮長陳鳳梅、縣議員蔡瑋傑、林緗亭及海巡署的胡文雄主任等人，共同為地景光影藝術季揭開序幕，壓軸的是故宮南院的無人機展演，讓高跟鞋教堂的仲夏夜滿滿的人潮。追光逐影藝術由策展人蘇民老師整合創新跨界團隊，分別以布袋日之光彩和海之波紋，加上漁港的人文風情，透過藝術觀點跟視角，讓藝術家林建華以鹽晶體的造型敘述著往日布袋的鹽業風貌，創作「風之晶」，范承宗傳達布袋漁港的豐富海洋意象，取名為「龍宮」，曾令理老師用「波 Wave」為概念發想，強調與地共構拔地而起的力量，稱之為「波之間」，來自澳門的高德亮則以紅色水平雷射光來回掃描自然環境，在草間、在樹上，冷硬的人造光柔化成富有生命感的流動光線，彷彿徜徉在一片紅色閃爍的光海之上。200架來自故宮南院的無人機，在暗黑的空中展演科技藝術，把故宮院徽、翠玉白菜、「擁抱愛心」、高跟鞋等8個精心設計的群飛圖形，讓民眾的驚呼連連。徐振能表示，除藝術家獨一無二的作品外，高跟鞋教堂絕對是重點主體區，「海光織舞」大膽採用旋轉鏡球裝置在高跟鞋內，光束打在鏡球上，透出的點點星光營造舞會的燦耀感，宛如穿著高跟鞋第一次參加舞會的少女心，在星光及月光中翩翩起舞。翁章梁指出，現代科技讓過去認為是不可能的事，都變成可能了，無人機可以在空中排列出各種造型和文字，請大家一起來嘉義用振興消費、登錄抽汽車和電動機車中大獎。