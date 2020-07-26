平交道黃網線違停罰很大　鐵警奉命執行不忘溫馨提醒

近來鐵路平交道前黃網線臨時停車被開罰單的案件暴增，而且罰款金額驚人，機車違規停車罰1萬5000元、汽車罰3萬4000元，鐵路警察局宜蘭派出所表示，這些案件都是民眾檢舉到鐵路警察局長信箱，他們只能依法開罰，不過，為提醒民眾避免違規，他們也在平交道口懸掛警示標語。民眾在鐵路平交道前黃網線臨停被重罰的事件，近來受到關注，不但網路瘋傳，民代也跳出來罵政府，甚至質疑以前都沒有這樣執法，何以最近頻頻有民眾接到罰單，難不成是政府在搶錢？對此，鐵路警察局花蓮分局宜蘭派出所所長潘明政表示，這是因為有民眾將鐵路平交道臨停的違規照片寄到鐵路警察局局長信箱，鐵路警察局再交由各派出所查處，做為執法機關，他們只能依法執行，潘明政說，以往這類案件每月大約只有3、4件，今年6月突然暴增至36件，而7月至今也已有25件平交道黃網線違停告發的案件。就宜蘭縣而言，以宜蘭市東港路與校舍路平交道的檢舉案件最多，7月份25件當中，校舍路就佔了11件。為提醒民眾注意平交道違停的檢舉案件增多，鐵路警察局宜蘭派出所特地在宜蘭市東港路平交道前懸掛一塊帆布標語，上面寫著「平交道檢舉案件多 違規罰很大 用路人請注意」，上面同時標註各種情況的罰款金額。潘明政說，原本校舍路也有懸掛提醒標語，但後來不知何故不見了，最近會再設法補上去。