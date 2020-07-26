交通號誌不連貫宜縣府回應　民眾有「異」見

最近有民眾在網路社群反映宜蘭縣內的紅綠燈號誌不連貫，不到500公尺連停三次，訊息發出，獲得不少網友表示都有同感，縣府也對此表示，縣內號誌時制原則採連鎖方式設計，不過，還是要考量路口車流量、路口型態及交通特性因地制宜，但民眾似乎不怎麼認同，批縣府是在哈囉嗎？有民眾在網路社群貼文指稱，他搬來宜蘭近2年，發現宜蘭的紅綠燈管制是他走過的縣市最爛的，他特別提到羅東純精路短短不要500公尺，需要停等紅綠燈3次，投書宜蘭縣政府快2年了，只說「已在評估」讓他相當氣結。對此，縣府交通處回應表示，縣內號誌時制原則採連鎖方式設計，惟仍考量路口之車流量、路口型態及交通特性之不同，亦有不同之號誌管制方式，縣府並以宜蘭市宜興路與校舍路口臨近鐵路平交道的號誌為例說明號誌不連鎖原因。縣府表示，基於維護鐵路平交道之安全，該路口與鐵路平交通連鎖，當校舍路平交道有列車通行，該路口立即啟動鐵路觸動號誌時制，避免復興路之車流大量湧入校舍路，並於平交道列車通行過後儘速疏解校舍路之車流，避免車輛回堵平交道，所以該路口於平交道連鎖時，即出現宜興路不連鎖之情形。縣府交通處指出，民眾如有反映號誌不連鎖之路段，縣府會立即派員前往查看，如有號誌異常或交通壅塞情形，也會儘速排除異常及號誌時制檢討，交通處說，基於交通安全以及提升路口交通效能前提下將持續觀察各級道路之交通量變化，如有交通壅塞情形，會持續檢討改善號誌時制，期望能夠提供民眾更為優質的行車環境。不過，對於縣府的回應，還是有民眾不表認同，有人就在網路上表示，「交通處回覆得落落長簡單一句話就是請大家繼續忍耐吧」，也有民眾質疑這樣的處理方式，有人則提出縣內確實有不少路段出現號誌不連貫的情形。