李眉蓁論文風波　中山大學校長：對校譽已造成傷害

▲ 國立中山大學校長鄭英耀強調調查小組在法規授權範圍內獨立運作是基本原則，法規有不足或不合時宜之處學校將盡速修改。（圖／資料照，記者郭俊暉攝）

針對高雄市市長補選候選人李眉蓁學位論文風波，國立中山大學校長鄭英耀寄出公開信給全校師生及校友，信中指出學校聲譽的確造成傷害，但聲譽的維護不在於從不犯錯，而是犯錯之後的態度與行動，鄭英耀也強調調查小組在法規授權範圍內獨立運作是基本原則，法規有不足或不合時宜之處學校將盡速修改。

公開信節錄內文如下：





各位老師、同學與校友：





近來有關李眉蓁學位論文案以及衍伸的風波，想必讓大家覺得十分氣憤與不平，氣憤於為什麼有些人不愛惜羽毛？不平於多數孜孜矻矻、腳踏實地完成學位論文的人遭受誤解與訕笑。這些事的確對本校聲譽造成傷害，但聲譽的維護不在於從不犯錯，而是犯錯之後的態度與行動，只要我們不迴避問題、按部就班確實改善缺失，以中山大學過去所奠基的能量以及師生校友於現在與未來的表現，我相信我們一定能夠繼續獲得各界的肯定與支持。





媒體對於學校處理李眉蓁的學位論文疑似抄襲案之效率多所批評，回應媒體或社會期待當然值得考量，但學術自主精神還是不能妥協，調查小組在法規授權範圍內獨立運作是基本原則，法規有不足或不合時宜之處學校將盡速修改。以下是學校回應各界質疑與期許的說明，也寄給大家共勉。







有關李眉蓁學位論文疑似抄襲案，感謝各界對本校的督促與關心。本校自7月20日經媒體報導得知此案後，教務處即進行論文檢視並將相關資料送社會科學院，21日社科院簽請校長圈選審定委員名單，24日社科院召開第1次審定委員會議，我們將依程序盡速完成相關作業，指導教授若有失職，會於審定完畢後召開教師評議委員會議審理。





本案雖然對學校聲譽造成傷害，但也讓我們重新檢視學校在學位論文品質把關不足的地方。鑒於國內外各大專院校的抄襲問題愈來愈嚴重，近年來本校除了引進「論文原創性比對系統」並擬定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」外，為維護論文品質，更於今年4月29日通過「學位論文電子版廢除『永不公開』選項」，期許本校的每一篇學位論文，都能經得起各界的檢驗。



