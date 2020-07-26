李眉蓁論文風波　中山大學校長：對校譽已造成傷害

公開信節錄內文如下：
各位老師、同學與校友：
近來有關李眉蓁學位論文案以及衍伸的風波，想必讓大家覺得十分氣憤與不平，氣憤於為什麼有些人不愛惜羽毛？不平於多數孜孜矻矻、腳踏實地完成學位論文的人遭受誤解與訕笑。這些事的確對本校聲譽造成傷害，但聲譽的維護不在於從不犯錯，而是犯錯之後的態度與行動，只要我們不迴避問題、按部就班確實改善缺失，以中山大學過去所奠基的能量以及師生校友於現在與未來的表現，我相信我們一定能夠繼續獲得各界的肯定與支持。
媒體對於學校處理李眉蓁的學位論文疑似抄襲案之效率多所批評，回應媒體或社會期待當然值得考量，但學術自主精神還是不能妥協，調查小組在法規授權範圍內獨立運作是基本原則，法規有不足或不合時宜之處學校將盡速修改。以下是學校回應各界質疑與期許的說明，也寄給大家共勉。
有關李眉蓁學位論文疑似抄襲案，感謝各界對本校的督促與關心。本校自7月20日經媒體報導得知此案後，教務處即進行論文檢視並將相關資料送社會科學院，21日社科院簽請校長圈選審定委員名單，24日社科院召開第1次審定委員會議，我們將依程序盡速完成相關作業，指導教授若有失職，會於審定完畢後召開教師評議委員會議審理。
本案雖然對學校聲譽造成傷害，但也讓我們重新檢視學校在學位論文品質把關不足的地方。鑒於國內外各大專院校的抄襲問題愈來愈嚴重，近年來本校除了引進「論文原創性比對系統」並擬定「碩、博士學位論文抄襲、代寫、舞弊處理原則」外，為維護論文品質，更於今年4月29日通過「學位論文電子版廢除『永不公開』選項」，期許本校的每一篇學位論文，都能經得起各界的檢驗。