有信心脫離「蚊子園區」　科技部：宜蘭園區榮景可期

針對媒體報導，宜蘭科學園區「現階段土地出租率僅百分之十，距離解列「蚊子園區」尚有一段距離。」科技部表示，宜蘭園區截至今年7月，已有30家廠商核准入區，第一期標準廠房出租率已接近滿租。今年一月通過重辦環評，除了突破量產限制，讓產業與在地優勢結合，積極引進生技、綠能、精密機械、光電元件、通訊等低污染產業，未來榮景可期。位於宜蘭縣政中心旁的宜蘭科學園區，民國94年經行政院核定設立，102年完成各項基礎建設，園區占地70公頃，其中34.82公頃提供給廠商使用，而其使用方式，包括租地興建廠房及承租園區已經蓋好的標準廠房；由於園區定位為「數位創意」及「通訊知識服務」園區，成立之初並限制不得量產，因此前幾年廠商進駐情形並不理想。不過，在竹科管理局及宜蘭縣政府共同努力下，情況已經大為改善，竹科管理局指出，環評限制突破後，帶動宜科廠房及土地需求暢旺，第一期標準廠房出租率已接近滿租，108年營業額較前年成長339%。為了滿足廠商廠房需求，科管局刻正興建第二期標準廠房，預計明（110）年7月完工，目前已經有不少廠商正在洽商，8月起亦有廠商開始租地，屆時出租率將提升為25%，此外，尚有多家潛在廠商洽租中。竹科管理局表示，北部像宜科這樣土地區塊完整、投資環境完善的產業用地不多了，地點臨近宜蘭市中心及宜蘭大學，未來佛光大學也將進駐，產學資源豐富且生活機能完善，在科管局環境與產業並重的開發策略下，宜蘭科學園區生態豐富、景觀優美，適合從事研發及創新型產業進駐；下半年科管局已規劃結合宜蘭縣政府在臺北舉辦大型招商及攬才活動，也會藉由相關展會進行宣傳行銷，加大宜蘭園區招商力道。