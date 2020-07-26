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陸戰隊殉職官兵公奠　總統蔡英文AIT處長酈英傑出席致哀

記者郭凱杰/高雄報導-2020-07-26 14:44:39
▲▲總統蔡英文頒發海軍陸戰隊本月3日登陸作戰操演突擊艇翻覆意外殉職上士陳志榮及上兵蔡博宇褒揚令。(圖／海軍陸戰隊提供)
「任務結束、一路好走」海軍陸戰隊本月3日登陸作戰操演突擊艇翻覆意外，造成上士陳志榮及上兵蔡博宇殉職，陸戰隊今(26)日在海軍官校舉行聯合公奠，進行追晉、覆旗儀式。

總統蔡英文到場頒給家屬褒揚令，並向家屬慰問致意後離去，美國在臺協會(AIT)處長酈英傑也特別率團出席公祭並特別用英語提醒司儀要鞠躬。

▲▲美國在臺協會(AIT)處長酈英傑也特別率團出席公祭。（圖／截至美國在台協會臉書）
▲美國在臺協會(AIT)處長酈英傑也特別率團出席公祭。（圖／截至美國在台協會臉書）
海軍司令劉志斌也頒授一星陸戰獎章、追晉陳志榮為三等士官長，追晉蔡博宇為下士，並以海陸隊旗、國旗覆棺，場面莊嚴肅穆。

▲國防部長嚴德發向殉職官兵家屬致意。(圖／海軍陸戰隊提供)
▲國防部長嚴德發向殉職官兵家屬致意。(圖／海軍陸戰隊提供)
▲▲海軍司令劉志斌也頒授一星陸戰獎章、追晉陳志榮為三等士官長，追晉蔡博宇為下士。(圖／海軍陸戰隊提供)
▲海軍司令劉志斌也頒授一星陸戰獎章、追晉陳志榮為三等士官長，追晉蔡博宇為下士。(圖／海軍陸戰隊提供)
海軍陸戰隊指揮部今（26）日上午假海軍官校舉行「海軍陸戰隊英勇殉職隊員聯合公奠」，總統蔡英文在國防部長嚴德發先生陪同下主持頒贈褒揚令等儀式，並親向陳志榮士官長與蔡博宇下士之忠烈英靈致祭，以表彰二位優秀的「國軍英雄 陸戰菁英」，儀式結束後，總統蔡英文也逐一向遺眷慰問致意，場面莊嚴肅穆，備極哀榮。

▲海軍陸戰隊本月3日登陸作戰操演突擊艇翻覆意外，造成上士陳志榮及上兵蔡博宇殉職，陸戰隊今(26)日在海軍官校舉行聯合公奠，進行追晉、覆旗儀式。(圖／海軍陸戰隊提供)
▲海軍陸戰隊本月3日登陸作戰操演突擊艇翻覆意外，造成上士陳志榮及上兵蔡博宇殉職，陸戰隊今(26)日在海軍官校舉行聯合公奠，進行追晉、覆旗儀式。(圖／海軍陸戰隊提供)
公奠禮結束後進行贈旗榮典，隨後實施啟靈儀式，在陸戰儀隊執行「矧槍」禮後，由海軍官兵及陸戰隊員於道路兩側列隊，向二位烈士致上最崇高的敬意與追思。

▲海軍陸戰隊也在會場外設置大片「留言牆」，包括同袍寫下不捨心情及紀念話語，也截取網友留言「任務結束、一路好走」。(圖／海軍陸戰隊提供)
▲海軍陸戰隊也在會場外設置大片「留言牆」，包括同袍寫下不捨心情及紀念話語，也截取網友留言「任務結束、一路好走」。(圖／海軍陸戰隊提供)
同時現場播放除播放10多分鐘同袍們紀念兩位殉職官兵的影片外，同一時間海軍陸戰隊也在會場外設置大片「留言牆」，包括同袍寫下不捨心情及紀念話語，也截取網友留言「任務結束、一路好走」。

 

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