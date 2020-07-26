陸戰隊殉職官兵公奠　總統蔡英文AIT處長酈英傑出席致哀

▲美國在臺協會(AIT)處長酈英傑也特別率團出席公祭。（圖／截至美國在台協會臉書）

▲國防部長嚴德發向殉職官兵家屬致意。(圖／海軍陸戰隊提供)

▲海軍司令劉志斌也頒授一星陸戰獎章、追晉陳志榮為三等士官長，追晉蔡博宇為下士。(圖／海軍陸戰隊提供)

▲海軍陸戰隊本月3日登陸作戰操演突擊艇翻覆意外，造成上士陳志榮及上兵蔡博宇殉職，陸戰隊今(26)日在海軍官校舉行聯合公奠，進行追晉、覆旗儀式。(圖／海軍陸戰隊提供)

▲海軍陸戰隊也在會場外設置大片「留言牆」，包括同袍寫下不捨心情及紀念話語，也截取網友留言「任務結束、一路好走」。(圖／海軍陸戰隊提供)

「任務結束、一路好走」海軍陸戰隊本月3日登陸作戰操演突擊艇翻覆意外，造成上士陳志榮及上兵蔡博宇殉職，陸戰隊今(26)日在海軍官校舉行聯合公奠，進行追晉、覆旗儀式。總統蔡英文到場頒給家屬褒揚令，並向家屬慰問致意後離去，美國在臺協會(AIT)處長酈英傑也特別率團出席公祭並特別用英語提醒司儀要鞠躬。海軍司令劉志斌也頒授一星陸戰獎章、追晉陳志榮為三等士官長，追晉蔡博宇為下士，並以海陸隊旗、國旗覆棺，場面莊嚴肅穆。海軍陸戰隊指揮部今（26）日上午假海軍官校舉行「海軍陸戰隊英勇殉職隊員聯合公奠」，總統蔡英文在國防部長嚴德發先生陪同下主持頒贈褒揚令等儀式，並親向陳志榮士官長與蔡博宇下士之忠烈英靈致祭，以表彰二位優秀的「國軍英雄 陸戰菁英」，儀式結束後，總統蔡英文也逐一向遺眷慰問致意，場面莊嚴肅穆，備極哀榮。公奠禮結束後進行贈旗榮典，隨後實施啟靈儀式，在陸戰儀隊執行「矧槍」禮後，由海軍官兵及陸戰隊員於道路兩側列隊，向二位烈士致上最崇高的敬意與追思。同時現場播放除播放10多分鐘同袍們紀念兩位殉職官兵的影片外，同一時間海軍陸戰隊也在會場外設置大片「留言牆」，包括同袍寫下不捨心情及紀念話語，也截取網友留言「任務結束、一路好走」。