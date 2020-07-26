REOPEN員林演藝廳重新開館　好戲連連上場

暑假玩什麼？彰化縣政府舉辦120梯次的「美好彰化逍遙遊暑假」活動，邀請萍蓬草兒童劇團，今(25)日員林演藝廳演出「新木偶奇遇記」，彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人陪同彰化家扶中心與新住民小朋友進劇場欣賞，搶先體驗媲美國家級劇場的嶄新設備。

▲一個不聽話的木頭人因捉弄木匠而被木匠帶回人類世界並雕成木偶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

「2020親寶好繪玩劇場」正輪番於員林演藝廳精彩上演，即日起至8月30日規劃一連串包含「青少年戲劇學堂」、「PLAY童趣坊」、「BOX藝童體驗營」線上劇場、「繪本戲界小揭密」特展、「BOOK兒戲」與「銀色異夢」演出等優質系列活動，歡迎參加。

▲員林演藝廳演出「新木偶奇遇記」，坐無虛席。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

為提供民眾優質的藝文欣賞空間，文化局積極向中央爭取經費，員林演藝廳獲前瞻基礎建設計畫總經費3,125萬元補助，自108年12月至109年6月封館整建，進行表演廳座椅汰舊換新、舞台地板與反響板整備、小劇場屋頂漏水改善、廣場鋪面與無障礙通道整平更新等工程，劇場內外煥然一新。

彰化縣文化局長張雀芬表示，「新木偶奇遇記」劇中融入兒童權利公約等各項議題，傳達每個孩子都是獨立個體與成長過程中的迷惘。文化局特別邀請家扶中心與新住民小朋友進劇場欣賞，揭示彰化縣政府落實文化平權的決心。坐在縣長身旁，從未進過員林演藝廳的家扶中心小朋友陳宥安也開心說，這是首次跟媽媽、叔叔到劇場看戲，演出內容新奇又有趣，紅色新座椅好舒服，以後有機會一定要常常來演藝廳。

▲彰化縣長王惠美、員林市長游振雄等人現場操弄布偶給小朋友們看。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

張雀芬指出，「2020親寶好繪玩劇場」首度規劃以繪本劇場為主題系列活動，期能開拓員林演藝廳夏日新氣象，包含員林演藝廳戶外草坪區香茵綠廊「員夢市集」集結藝文店家展示手作文創藝術商品，與展覽室互動故事劇場，和圖書室專屬導覽機器人阿員，一同熱鬧登場。

未來連續4週將由縣內各傑出演藝團隊於排練室開設親子工作坊「PLAY童趣坊」，包含介紹傳統舞獅技藝與獅頭製作的「動感小獅王」傳藝工作坊、布袋戲偶DIY與戲臺體驗演出的「來畫偶、來演偶，偶是英雄」工作坊、「小戲胞愛表演2.0」互動劇場工作坊、手搖鼓彩繪DIY與醒獅徒手體驗的「鼓樂咚咚」親子工作坊。