花壇三芬路下坡路段傳廂型車撞電線桿　駕駛送醫不治

▲花壇鄉三芬路一輛廂型車失控撞歪路邊電桿，車體還離地卡在護欄上，衝擊力道強烈，車體扭曲變形，電線桿也被攔腰撞歪斜。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.26）

彰化縣花壇鄉今（26）日傳出一起死亡車禍，白姓（60歲）男子駕駛一輛廂型車，行經三芬路下坡路段，疑似自撞電桿，白男當場沒有吸吸心跳，送醫宣告不治，廂型車撞上電線桿，衝擊力道強烈，不僅車頭全、玻璃破碎、車體扭曲變形，連電線桿也被撞歪斜，詳細肇事原因警方說，要進一步調查。

▲消防局第一大隊救護人員到場後，由於一輛廂型車車體將電桿包著，於是先從副駕駛座破窗，趕緊從駕駛座開門要協助他脫困。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.26）

白姓男子駕駛一輛廂型車今（26）日凌晨2點多行經花壇鄉三芬路，失控將路邊電桿撞歪，車體還離地卡在護欄上，彰化消防局接獲報案，出動3車6人到場搶救，將一名男性駕駛從車內拉出，但送醫時已經沒有生命跡象。

彰化警分局表示，白姓男子昨（25）日晚用餐過後就開車出門，也沒有告知家人去處，今天凌晨2時許被人發現疑似自撞電桿，由於車頭全毀，擋風玻璃也破碎，消防人員救出白男時，白男已經沒有呼吸心跳，送醫也回天乏術，醫院抽血檢驗，酒精濃度為零，沒有酒駕。

▲路過民眾今天清晨行經此地，見車輛車頭幾乎全毀，怵目驚心，想見當時撞擊猛烈。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.26）

彰化縣消防局第一大隊救護人員到場後，由於一輛廂型車車體將電桿包著，於是先從副駕駛座破窗，發現男駕駛沒有反應，趕緊從駕駛座開門要協助他脫困，卻發現煞車踏板直接插進他的右小腿，出現開放性傷口，救護人員便用器材鋸斷踏板，拉出駕駛送往秀傳醫院，但送醫時已經沒有生命跡象。

警方先用交通錐圍起肇事現場，路過民眾今天清晨行經此地，見車輛車頭幾乎全毀，怵目驚心，想見當時撞擊猛烈。

▲花壇鄉傳出一起死亡車禍，白姓（60歲）男子駕駛一輛廂型車，行經三芬路下坡路段，疑似自撞電桿。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.26）

警方調查，這起意外發生地點是個轉彎處，白男當時行經花壇三芬路下坡路段，不知何故會撞上路旁的電桿，車子也幾乎爬上路旁邊坡，而白姓駕駛住處距離意外地點不到1公里，車禍發生原因仍有待進一步調查。