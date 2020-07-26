影／食物不浪費　王惠美巡視樂林食物銀行運作情形

▲彰化縣樂林食(實)物銀行辦理食(實)物領取，志工一對一的服務，縣長王惠美關心弱勢民眾至實體店面挑選需要物資的運作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

因為城鄉差距，愈是偏遠的地方愈是資源不足，食物銀行設置後，志工運作也是最重要的，彰化縣長王惠美今(26)日至二林鎮巡視樂林食(實)物銀行，感謝發起人二林鎮長蔡詩傑，能匯聚社會各界力量，將企業、善心民眾分享出來的物資媒合到福利邊緣戶手中，延續善的循環。

▲彰化縣長王惠美至二林鎮巡視樂林食(實)物銀行，希望鄉親有錢出錢、有力出力，共同落實食(實)物銀行，幫助更多需要幫助的人。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

王惠美表示，感謝蔡鎮長及志工大隊長的用心，她繼6月28日二林鎮樂林食(實)物銀行成立之後，今天又來到現場察看實際運作之後的情況，現在以二林為中心，包括周圍的大城、竹塘、溪湖等鄉鎮都動起來，透過以二林鎮為中心點，服務需要的鄉親。

王惠美說，現在每個月會在這裡進行物資發放，還有提供一些生鮮食材，對弱勢朋友有很大的幫助，但也不是無限期的幫助，而是希望在一年的時間內，讓弱勢朋友能在度過艱苦的時刻，能夠站起來、自立自強，後續還有志工朋友進行訪視，將民眾捐獻的物資做最好的安排，希望鄉親有錢出錢、有力出力，共同落實食(實)物銀行，幫助更多需要幫助的人。

▲食(實)物銀行的概念就是「愛分享、分享愛，食物不浪費」，希望多餘的食物能夠普遍配送到需要的人手上。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

蔡詩傑表示，食(實)物銀行的概念就是「愛分享、分享愛，食物不浪費」，希望多餘的食物能夠普遍配送到需要的人手上，二林是一個很可愛的地方，志工不僅熱心、能力也非常強，所以我們也一直將食(實)物銀行擴散到芳苑、大城、竹塘、埤頭等鄉鎮，溪湖和員林也會陸續參考我們的作法來成立食(實)物銀行。

樂林食(實)物銀行主辦業務分為兩項，一、實物銀行：提供有需求的民眾每月固定點數，至實體店面挑選需要的物資，可索取物資為舉凡常見的主食及日用品。二、愛心冰箱，接受民間捐贈即期或民眾願意分享的生鮮、麵包、蔬果，透過樂林志工清洗、整理後放入20處社區冰箱，提供有需要的民眾酌量索取。

▲彰化縣長王惠美發送價值500多元的防疫包給民眾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

彰化縣樂林食(實)物銀行慈善會理事長洪毓雯說，樂林食(實)物銀行志工年齡從8歲到80歲都有，補足政府無法涵蓋的福利邊緣戶的物資需求，每月固定分享物資給審核通過的弱勢家庭。