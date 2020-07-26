影／豪神降臨　青少年暑期3對3籃球賽二林場登場

▲2020豪神降臨青少年暑期3對3籃球賽在二林工商籃球場開打，當投籃進框成功，一旁年輕同學熱烈鼓掌叫好。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

暑假哪裡去？ 2020豪神降臨青少年暑期3對3籃球賽，今(26)日在二林工商籃球場開打，將近300位好手切磋球技，彰化縣長王惠美說，3對3籃球賽已正式列入亞運及奧運會正式比賽項目之一，期望讓更多喜歡籃球的民眾及選手們投入籃球運動。

▲彰化縣長王惠美為2020豪神降臨青少年暑期3對3籃球賽開球。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

彰化縣體育會、彰化縣青工總會、謝言信謝林玉鶯文教基金會等單位聯合舉辦「3對3籃球賽」，王惠美前往為選手們加油打氣，謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長鄭汝芬、二林鎮長蔡詩傑等人出席，活動比賽共分5對5社會組、高男組、老馬組；3對3有國男組，社會組、高男組。

王惠美感謝彰化縣議長謝典林、謝言信謝林玉鶯文教基金會長期以來對青少年籃球的推廣，讓喜歡籃球的同好一起享受運動帶來的樂趣與好處。

▲2020豪神降臨青少年暑期3對3籃球賽，參賽小將展開激烈的攻防。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

王惠美表示，這次活動有很多年輕人共同參與比賽，祝福選手們都能突破自我、再創佳績，除了籃球比賽之外，還有一些針對青少年反毒、反飆車、防詐騙的宣導活動，希望青少年能在暑假有正當的休閒，多多運動，讓身體更健康，並且避免不必要的誘惑，平安且充實地度過暑假。

鄭汝芬表示，非常感謝王縣長親臨指導籃球賽事，每年暑假謝言信謝林玉鶯文教基金會都有團隊來為年輕人舉辦這樣的賽事，讓年輕人走出戶外，接近大自然，健康得到保障，讓家長放心，度過一個快樂的暑假。

▲芳苑警分局長王國峯親自對青少年反毒、反飆車、防詐騙的宣導。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.26）

蔡詩傑指出，感謝謝言信謝林玉鶯文教基金會長期在二林地區推廣體育運動，尤其是提倡籃球運動風氣，希望青少年能透過賽事運動結交朋友，發揮運動精神，減少宅在家的時間。

芳苑警分局長王國峯表示，青少年暑假期間偕同好友報名籃球賽，除了聯絡感情同時也能強健體魄，擁有健康身心，是非常好的暑假活動規劃，值得鼓勵與學習。