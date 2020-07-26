大二膽戰役70周年紀念日　前總統馬英九登島憑弔

▲前總統馬英九與大二膽戰役參戰將士遺族重返戰場憑弔。(圖/記者蔡若喬攝)

▲前總統馬英九與大膽島上的退休老兵開心合影。(圖/記者蔡若喬攝)

今天是大二膽戰役70周年紀念日，前總統馬英九偕同當年參戰將士遺族重返大膽島，憑弔這場保衛臺灣的關鍵戰役，對於國防部昨日提前舉辦紀念典禮，馬英九表示不排除軍方是故意為之，直言紀念活動一起辦又何妨?蔡政府何必把他當成「心魔」，處處提防。民國39年7月26日，金門大膽島、二膽島突遭共軍猛烈砲擊和登島突襲，駐守當地的史恆豐營長，率領三個連不到的兵力，與700多名渡海進犯的共軍晝夜激戰，最後殲滅共軍3百餘人、俘虜2百餘人，以全勝告捷。在大二膽戰役70周年的今天，馬英九與當年參戰英雄史恆豐、賴生明的遺族重返戰地登上大膽島，憑弔這場保衛臺灣的關鍵戰役，並向將士英靈獻花致祭。對於陸軍司令陳寶餘提前於昨日舉行大二膽戰役70周年紀念典禮，馬英九表示，過去軍方舉辦類似的紀念活動都會選擇於紀念日當天舉行，不排除此次是軍方故意的，他認為紀念活動雙方一起舉辦又何妨，大家對為台灣安全奮鬥的心是一致的，蔡政府何必把他當成「心魔」。被問及蔡政府推行三倍振興券是否好用時，馬英九則表示，這件事問老百姓最清楚，他解釋說，台灣所發放的金額最低，新加坡還有4千元，台灣卻只有二千元；其次台灣發放的時間最晚，大部份的國家早在三、四個月前就已經在執行;再者台灣發放的程序最繁瑣，綜合這三點，民眾對這件事的反應可想而知。對於金門縣政府近年來積極推廣大膽旅遊行程，馬英九此行也針對島上的開發與建設多次與縣長楊鎮浯交換意見，並衷心期盼讓過去的殺戮戰場，能順利轉型成為國民旅遊新亮點，為金門觀光市場注入新活水。