文資局「匠心具足」特展 邀民眾親近台灣傳統工藝之美

▲文資局舉辦的匠心具足特展，正在佛光山佛陀紀念館展出，文資局長施國隆（右三）歡迎民眾親近工藝之美。（圖／文資局提供）

文化部文化資產局為傳揚傳統工藝的藝術價值，即日起在佛光山佛陀紀念館舉辦「匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展」，邀45位傳統工藝師展出155件作品，包括15位國寶級藝師參與，是一場人文藝術饗宴；文資局長施國隆歡迎民眾踴躍參觀，體驗傳統工藝之美。施國隆表示，「匠心具足」的展出，除呈現傳統工藝保存者的精湛技藝，更能彰顯他們獨具巧心的「師藝」與「道心」，共展出漆藝、木雕、粧佛、竹藝、陶藝、金工、彩繪、編織、刺繡、剪黏、泥塑、玉石磚雕、偶、鼓、糊紙類別作品；希望透過這次展出及體驗活動，讓民眾欣賞「道」與「器」的實用美學與藝術價值，並從五感體驗的活動設計裡感受美的力量，也關注無形文化資產傳承與維護的重要。為方便民眾參觀，「匠心具足」特展以「民生．器用」、「宗教．禮俗」、「藝術．審美」及「粧佛．傳承」四個主題展出，體現《文化資產保存法》所謂藝術性、反映族群及地方生活特色精神；也就是說，工藝起源於生活，原點在於日用與實用，例如民生日用、精神生活所需之家具、道具，在在反映民眾審美觀。至於生命禮俗、宗教信仰主題區，則有神佛像、祭祀禮器及建築裝飾等，從廟宇雕樑畫棟至神廳案桌、爐臺等，都富含人文敘事的忠孝節義故事、神仙傳說演義、奇幻珍禽異獸的千姿百態，展現深具臺灣特色之信仰、風俗與民間實力，是一項難得的傳統工藝饗宴，值得親近體驗。「匠心具足－親近臺灣傳統工藝特展」於佛光山佛陀紀念館本館第一、二展廳辦理，展期自即日起至11月29日止；除了展覽外，還邀請了12位保存者與文化部傳統工藝傳習計畫結業藝生，策畫各種技藝示範體驗課程，指導民眾DIY 親手製作工藝生活小物。