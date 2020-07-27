陳其邁客家後援會成立　客家大老羅兆洪現身力挺

▲民進黨高雄市長候選人陳其邁，今（27）日一早至美濃體驗紙傘、擂茶等客家文化。（圖／陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（27）日一早前往美濃區，體驗紙傘、擂茶等客家文化，在地客家大老羅兆洪也特出席陳其邁客家後援會；被問到李眉蓁婆婆說說謊胸部會變小的說法，陳其邁笑說那個邏輯實在搞不太懂，要再翻一下看有沒有其他論文或報導，這他搞不太清楚。針對李眉蓁說2年拚4年，其實是2年騙4年的看法？陳其邁則請李議員不要模糊焦點，要把她論文抄襲的部分能夠趕快說明清楚，大家還在問說林德昌教授為什麼神隱到現在還找不到人，江主席對這件事情也沒有明確的交代，到底事情真相是什麼？李議員所謂的不察，到底是遇人不淑，還是她論文寫作過程出什麼問題，我覺得還是誠實比較好，不要再轉移焦點，否則論文的部分，很多市民還是有很多的疑慮。曾公開力挺過韓國瑜的客家大老羅兆洪，此次現身相挺陳其邁；陳其邁說，美濃這邊包括上次的後援會幹部，另外還有很多上次支持韓市長的，這次都有站出來支持他，尤其像羅兆洪議員從過去支持韓市長到挺罷韓，到這次願意支持他，讓他非常感謝。陳其邁也肯定邱議瑩委員，在立法院是最兇的委員，到行政院要經費的時候很兇，未來市府一定會和邱委員全力配合，跟農會、農民合作。我當市長以後，不管是市府、國會、行政院會三位一體，全力幫農民照顧他們的生活。新北市長侯友宜說羨慕蘇貞昌院長到高雄市說到的4000億建設大禮，讓他很羨慕；對此陳其邁回應，國民黨施政長期就是重北輕南，所以捷運路網在台北、新北一條一條開，高雄的路網其實還是非常的不足，這些重大的建設包括交通的建設，對南部是一個起碼的公道。陳其邁強調，過去在高雄要什麼沒什麼，蔡總統上任後，包括勞健保費也幫高雄代墊了173億來解決高雄財政的問題，重大的建設我們也希望爭取更多的專案或者計劃型的補助，讓高雄的建設大步邁進；像橋頭科學園區也好，政府投資在橋頭有400億，大林蒲遷村也高達500多億，這對高雄過去做為工業城市、國民黨政府重北輕南，加快來做國土區域平衡發展，這個是必要的，國民黨應該要好好檢討，為什麼過去對於高雄，尤其南部地區的建設失衡，這是國民黨要檢討的。