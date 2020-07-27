台中國際壘球運動園區動工　蔡其昌：中央地方合作典範

斥資2億元興建的台中市外埔國際壘球運動園區，今日舉辦動工典禮，推手立法院副院長蔡其昌表示，由中央補助1.2億、市府編列0.8億興建的壘球運動園區預計明年底完工，將是全國首座符合國際標準的壘球運動園區，更將爭取2025世界盃女壘錦標賽在台中舉辦！今日動工儀式，立法院副院長蔡其昌、市府黃國榮副市長率財政局羅仙法、建設局陳大田、體育局李昱睿等出席，中華民國壘球協會理事長陳任邦、中華職棒聯盟秘書長馮勝賢、台中市議員施志昌、楊典忠等人共同見證。蔡其昌副院長長期支持棒壘球運動，欣見台中外埔國際壘球運動園在他強力爭取下，歷經兩任市長林佳龍到盧秀燕，終能在蔡英文總統大力支持下順利動工，他強調，這是地方翹首期待的重大建設，好事成真，太令人感動了。蔡其昌強調，外埔國際壘球園區的順利推動，見證「運動不分藍綠」，因為，總數達2億元的興建經費，是他向行政院爭取1.2億元後，市府也編列0.8億支持，中央地方攜手合作成就這項「台灣第一」，這是台中人的驕傲。外埔國際壘球運動園區將於明年底完工，屆時將是全台首座符合國際標準的壘球場域，蔡其昌表示，有全台最優的運動場域，萬事具備，他將與中華民國壘球協會陳任邦理事長全力爭取「2025世界盃女子壘球錦標賽」在台灣台中舉辦，預計將吸引全球近20國代表隊到台灣參與盛會，讓世界看見台灣、看見臺中。