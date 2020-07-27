和美鎮彰新路6段、美港路大停電　239戶受影響

▲和美鎮彰新路6段及美港路附近一帶大停電，有可能是線路挖斷引起。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.27）

快烤焦了！彰化縣和美鎮彰新路6段及美港路附近一帶，今（27）日上午10點傳出停電，民眾大喊熱到受不了，台電彰化區營業處彰化區處業務經理楊玉菁說，第一時間受影響約有239戶，停電原因還在查修中，工程人員先行隔離故障，由其他線路支援供應，在近下午1點時，已全數復電完成。

▲停電範圍主要在和美彰新路六段與美港路附近，從上午10時起停電，造成239戶停電。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.27）

楊玉菁表示，這次停電範圍主要在和美彰新路六段與美港路附近，從上午10時起停電，造成239戶停電，由於是地下分歧線電纜故障，巡修找出故障點，需要花比較多的時間，目前雖然還在找故障點，但為了讓停電戶先行復電，因此，先把故障點隔離起來，由其他線路支援供應。

▲工程人員先行隔離故障，由其他線路支援供應，在近下午1點時，已全數復電完成。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.27）

台電彰化區營業處副處長邱華龍表示，在中午12時50分時現場人員先將故障電纜隔開，已恢復供電讓民眾使用，至於故障、受損的電纜，台電人員還在搶修中，邱華龍強調，這次的停電與用電量無關，單純是電纜線壞掉導致，不過也不排除因故障區域有其他工程進行開挖作業，無法確認是否因施工不甚挖到電纜，有可能是線路挖斷引起，詳細原因待查。

▲台電工程人員頂著大太陽搶修。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.27）

縣議員賴清美表示，天氣這樣熱，居民一停電就打電話給她，因為天氣熱，連電風扇都不能吹，實在熱到受不了，有人打算騎車到超商吹冷氣，沒想到，連超商都因為停電，直接掛起暫停營業的告示牌。