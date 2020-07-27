都市計劃內外環道　屏東市瑞光路延伸開闢工程通車典禮

▲縣長潘孟安、內政部次長邱昌嶽、營建署長吳欣修共同主持，包括屏東市代理市長程清水、立法委員周春米、蘇震清、多位縣議員、市民代表及里長等人，以騎自行車的方式通行該路段，宣告正式通車。（圖／屏東縣政府提供 , 2020.07.27）

▲連接屏東市東區、南區的外環道通車，西起台27線復興南路與龍華路口，往東北銜接至台1線民生東路止，全長3.9公里，寬18公尺。（圖／屏東縣政府提供 2020.07.27）

由內政部營建署發包興建的屏東市都市計劃內外環道瑞光路延伸開闢工程，歷時2年多時間施工，27日正式通車，這條打通歸來地區交通動脈、連接屏東市東區、南區的外環道通車，將可分散屏東市區穿越性車流，並帶動屏東市整體發展。通車典禮由縣長潘孟安、內政部次長邱昌嶽、營建署長吳欣修共同主持，包括屏東市代理市長程清水、立法委員周春米、蘇震清、多位縣議員、市民代表及里長等人都到場參加，在進行祭拜儀式後，以騎自行車的方式通行該路段，宣告正式通車。縣長潘孟安指出，屏東市區的台1線與台27線省道，除肩負聯外道路功能外亦是市區內主要幹道，但因交通量已不堪負荷，在擔任立委時就爭取增闢屏東市區東南側外環道路，以紓解市區內交通壅塞問題，在營建署支持下，瑞光路延伸開闢工程終於在107年3月核定動工。縣長潘孟安表示，道路拓寬開闢是都市發展的重要指標，瑞光路延伸至台27線道路闢建完成後，將串聯屏東市東側外環道（瑞光路）完整性，感謝沿線133位地主將土地割愛，配合政府開路、嘉惠地方，打通這條交通動脈，讓屏東市交通更加的便利，大幅提升地方的生活品質。營建署南區工程處表示，屏東市瑞光路延伸開闢工程，由內政部營建署南區工程處自辦設計及監造，西起台27線復興南路與龍華路口，往東北銜接至台1線民生東路止，全長3.9公里，寬18公尺，道路雙向各設置1汽車道、1慢車道及2.8公尺寬人行道及植栽綠帶。