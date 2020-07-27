影／攤商持三倍券　可至彰化縣商業會窗口兌換

▲彰化縣政府請商業會開立據點受理協助三倍券兌換，店家可就近前往兌換三倍券，透過手續直接匯到店家的帳戶，攤商毋免驚，三倍券儘量收。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

老闆你收不收三倍券？振興券三倍券已開始流通使用，因中央沒提供給一般沒商號店家、個體戶攤商直接兌換管道，導致彰化縣傳統市場、攤販三倍券使用度不高，為解決攤商困擾，彰化縣政府商請商業會開立據點成立受理窗口，彰化縣長王惠美，歡迎大家拿三倍券在彰化消費。

▲彰化縣傳統市場、攤販三倍券使用度不高，為解決攤商困擾，彰化縣政府商請商業會開立據點成立受理窗口。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

許多傳統市場、攤販因沒有商業登記，不敢收振興三倍券，為解決攤商困擾，彰化縣政府率先請彰化縣商業會設立據點，在彰化8大生活圈成立3倍券兌領窗口，王惠美今(27)日宣布，從8月1日起受理，全縣攤商都可持收到的三倍券到窗口申請。

林姓業者在彰化市永樂街慶安宮前賣爆米花，她說，最近已有民眾拿三倍券要消費，但因為沒有商業登記不敢收；王惠美表示，振興三倍券兌領手續太過複雜，聽到不少攤商的抱怨因沒有統編與稅籍，無法加入有統編的管理組織或職業工會，沒辦法將三倍券兌換現金，白白看著錢潮向著其他店家、大賣場去。

▲彰化縣商業會設立據點，在彰化8大生活圈成立3倍券兌領窗口，從8月1日起受理，全縣攤商都可持收到的3倍券到窗口申請。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

縣府經濟暨綠能發展處長劉玉平請彰化縣商業會在彰化市、和美鎮、員林市、鹿港鎮、溪湖鎮、二林鎮、田中鎮以及北斗鎮開立據點，預計從今年8月1日起到明年3月21日止，每周三上午9點到下午2 點，全縣攤商販售產品所得三倍券，可以就近到據點兌現存入帳戶，除了跨行轉帳須由銀行收取手續費外，商業會不額外收取費用。

彰化縣商業會接受縣府委託，增加人事及行政負擔，仍以公益性質協助為攤商服務，但也擔心兌換出狀況，商業會理事陳彥傑表示，若有破損三倍券但餘片部分有4分之3以上，或殘片能完整拼合可照全額兌領，三倍券若汙損或燻焦，但號碼、文字及花紋仍可辨識也可兌領，除此外的破損3倍券，商業會有權拒收。

▲彰化縣長王惠美宣布，從8月1日起受理，全縣攤商都可持收到的三倍券到窗口申請 。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

永樂商圈理事長鍾正軒感謝縣政府與商業會，彌補中央難以苦民所苦的缺憾，一次性就實際解決所有攤商所面臨的難題，一起攜手來拼經濟。