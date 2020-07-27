破除C肝村　嘉義縣執行C肝減半計畫提前達陣

嘉義縣政府為翻轉嘉義人的「肝」苦，105年開始執行｢十年C肝減半｣計畫，提前在3年半就成功達陣，縣府說，至今已有30歲以上近13萬人接受C肝篩檢，5成4以上C肝患者接受治療，已成功翻轉過去民眾為｢肝｣所苦的病症，破除C肝村負面形象。嘉義縣政府表示，經長期篩檢資料分析，C肝陽性率高達14.4%，遠高於台灣地區的4至5%，依衛生福利部C肝辦公室2020年的資料，包括六腳、義竹、阿里山等7鄉鎮，座落C肝最高風險等級達到7級，為C型肝炎的高盛行率地區，六腳鄉、義竹鄉甚至有「C肝村」的稱號。嘉義縣為消滅C肝，在105年超前佈署，啟動｢十年C肝減半｣計畫，從治療著手以｢公衛銜接治療｣，透過陪伴協助鄉親完成干擾素治療，完治率高達97%，高於國內70%及國外67%。縣府同時以多元結盟策略，獲得嘉義長庚醫院、肝基會、扶輪社等民間單位支持，降低篩檢年齡為30歲，計畫性的完成六腳、義竹、阿里山鄉等7級風險鄉鎮普篩，共篩檢13282人，C肝陽性908人，陽性率6.8%，未來將陸續展開4級以上鄉鎮普篩及追蹤計畫，預計今年底完成。衛生局代理局長趙紋華說呼籲，C肝全口服新藥治癒率高達97%，2至3個月就可完成治療，健保給付輕鬆無負擔，｢快快篩檢、速速治療｣，是消除C肝的不二法門，提醒30至79歲未做過C肝篩民眾接到篩檢通知，千萬別錯過。