影／彰化榮家提供實習場域　達德商工照服科做中學

因應高齡長照人力需求增，教育部國教署試辦高職照服科，達德商工107年首度開設照顧服務科，因鄰近彰化榮家，109年起雙方特別簽約，由榮家提供服務場域及見習機會，強化學生長照服務知能，及早掌握未來就學就業方向。

▲學生循序漸進學習如何照顧失能長者；規劃銀髮體適能、活動設計。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

彰化縣田中鎮達德商工照服科主任李芝彤說，學校特別打造專業實習情境教室，讓學生循序漸進學習如何照顧失能長者；規劃銀髮體適能、活動設計、照顧服務技術等一系列課程，培養技能；並與好鄰居彰化榮家簽訂實習合約，供學生從「做中學，學中做」，按部就班、培養良好服務態度。

李芝彤表示，本次實習為期5天，38位學生分組輪流於榮家失智專區、養護房舍、日照中心，除隨著護理師及慈惠實業有限公司照顧服務員學習長輩身體照顧、環境清潔、日常生活服務等技術外，亦製作教具帶領看圖比動作、大富翁、夾夾樂及九宮格等活動，藉以延緩長輩身體功能退化；並以氣球創作協助場地佈置，充分發揮所學。

座談會上，學生們表示體會到照服員的辛苦，也領悟專業的重要性；林同學說，照服阿姨告訴她，我們不能以賺錢的心態來面對長輩，而是要把他們當成家人來照顧，讓她感動萬分；張同學則覺得，接觸失智長輩後，發現只要有付出，雖然他失智了，也會感受到回饋。

胡同學接著說，原本畢業後想至日照中心服務，但接觸養護長輩後讓她改變想法，覺得自己可以透過帶活動，讓他們更健康；另一位張同學則表示，長輩們奉獻青春、保家衛國，現在能照顧他們覺得很榮幸；此外失智伯伯竟還關心他說太胖了，要減肥，覺得很窩心。

▲亦製作教具帶領看圖比動作、大富翁、夾夾樂及九宮格等活動，藉以延緩長輩身體功能退化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

最後，在場半數以上的同學都表示繼續在照顧服務這條路上繼續前進，貢獻自己所學，為國內長期照護盡一份心力，讓長輩老有所終。

彰化榮家家主任史浩誠表示，配合長照2.0政策，照護員卻不足，很感謝同學們這幾天的付出，讓榮家生氣勃勃，而長輩也都感受到了關懷，雙方培養出祖孫情誼，希望透過此機會，大家能夠在專業領域學習之餘，提升對服務長輩的熱情，同時具備職場就業的能力。