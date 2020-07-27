田古爾橋通車典禮　宜縣前後任縣長同框

大同鄉太平村及樂水村對外的聯絡要道田古爾橋今（27）日舉行通車典禮，這座橋是宜蘭縣政府爭取行政院公共工程委員會災害復建經費專案補助興建的橋樑，過程中，擔任公程會主委的宜蘭縣前代理縣長吳澤成出力甚多，他今天與宜蘭縣長林姿妙共同主持橋樑通車典禮。田古爾橋101年蘇拉颱風來襲時遭土石洪水沖毀，宜蘭縣政府爭取到行政院公共工程委員會專案補助2億829萬元的災害復建經費進行新橋興建。施工期間遭遇地質變異及洪水土石等阻礙，工程會主委吳澤成親赴現場勘查，並邀請專家學者舉開研討會議，提供工程專業意見，今天終於完工通車。田古爾橋通車典禮，宜蘭縣長林姿妙、公程會主委吳澤成等人到場參與，活動由當地部落耆者們，以泰雅族人傳統祈福方式，為地方祈求平安順利，期望這座跨越兩岸承載族人安全的大橋，得以發揮其功效，不畏風雨、不分畫夜的守護著族人及用路人。宜蘭縣政府表示，田古爾橋設計期間幾經相關機關及專家學者討論，基本設計經行政院公共工程委員會審查將橋址外移至河口並委由結構技師公會審查，為降低田古爾溪土石淤積及洪水對橋梁安全之影響，提高橋體高程，減少落墩數，採2墩3跨場鑄懸臂預力箱型梁橋建置，橋長330m，橋寬8M，設計雙向各1混合車道。縣府透露，施工期間遭遇地質變異及洪水土石等阻礙，工程會吳澤成主委亦親赴現場勘查，另邀請專家學者舉開研討會議，以提供工程專業意見，使得排除困境，橋梁才能完竣通車。縣府指出，田古爾橋位於大同鄉宜51線上，跨越蘭陽溪支流田古爾溪。宜51線北接省道台7線及台7丙可往宜蘭及羅東，南接台7甲線可往中橫，亦可接宜專一線往太平山森林遊樂區，為當地部落重要對外連絡要道，也可以分擔省道台7與台7甲線災害風險及交通量之替代道路，田古爾橋竣工重新連接兩岸交通，對於提升當地出入交通安全，進而完善當地交通路線、產業運輸、緊急避難、疏散、救災等功能扮演很重要的角色。