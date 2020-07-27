影／北斗商業鬧區天然氣外洩　消防封鎖現場灑水

「我們家門口有瓦斯味！」彰化縣北斗鎮商業鬧區今（27）日下午2時許發生天然氣外洩，斗中路附近民眾聞到濃濃瓦斯味，擔心大熱天會有意外發生，通知警消到現場戒備，消防人員抵達現場，隨即灑水降溫戒備，欣彰天然氣公司目前已將相關瓦斯管線關閉，工程人員積極搶修中。

▲有機車騎士經過斗中路與復興路口（舊圓環）時聞到濃濃瓦斯味，連附近全家便利商店店員在店內都聞得到。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.07.27）

彰化縣消防局第四大隊長葉清添表示，到場發現周邊瓦斯味濃厚，初步認為應是地下瓦斯管線洩漏，地點剛好在鬧區的交通要道上，人車穿梭相當頻繁，經通知欣彰天然氣公司派員進行搶修，由於空氣中瀰漫瓦斯臭味，住戶非常害怕會有氣爆發生，消防分隊隊緊急封鎖現場，灑水稀釋天然氣濃度，管制區內的車輛一律不得發動。

當地謝姓民說，有機車騎士經過斗中路與復興路口（舊圓環）時聞到濃濃瓦斯味，連附近全家便利商店店員在店內都聞得到，深怕發生爆炸，趕緊通報119，消防隊獲報後立刻到場灑水降溫，台電公司也派員到場戒備，嚴防電線走火。

葉清添說，外洩的天然氣屬於甲烷，常溫常壓下的甲烷是一種無色無味的氣體，在一大氣壓力的環境中，甲烷的沸點是161°C，甲烷是一種十分容易閃燃甚至會爆炸的氣體，只要空氣中甲烷含量在4.4-17％的範圍內就很容易起火或爆炸。

警消透過儀器檢測範圍超標部分的街道與住家都進行封鎖，也在洩漏點架設砲塔（固定式瞄子）及水線防護戒備，持續噴灑降低現場瓦斯濃度。

莊姓便利商店業者表示，中午就有消費者表示聞到淡淡瓦斯味，當時還未覺得有異，結果下午2點瓦斯味漸濃，才趕緊通報119，由於商店都被警戒線包圍，暫時只能先停止營業。