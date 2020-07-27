影／提升建築安全　鹿港鎮第一公有零售市場耐震補強開工

鹿港鎮第一公有零售市場於民國65年落成，建築物已有43年，是老舊傳統市場，經濟部針對老舊傳統市場進行的耐震總體檢，第一市場在初步評估及詳細評估的項目，皆未符合現階段的法規要求，因此鹿港鎮公所向經濟部爭取補助，經過規劃設計發包等作業，現在已經著手進行耐震補強工程。

▲經濟部對於各地老舊市場進行的耐震總體檢，鹿港鎮第一公有零售市場正進行耐震補強工程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

鹿港鎮第一市場是鎮內著名的美食專區，從白天的買菜購物到黑夜的攤販小吃都引人流連，在網路上建立了極高的評價，除了在地居民時常來購買外，鹿港有許多古蹟及道地小吃帶來的觀光人潮也相當可觀。

鹿港鎮長許志宏今（27）日前往第一市場視察工程，他指出，市場為鋼筋混擬土梁柱構架系統，兩棟相鄰，A棟含地下一層，地上二層，B棟含地上二層，建築物興建於民國65年完成，之後就是鎮內重要的工商業集散中心，至今每天出入的人車都非常頻繁，因台灣處於地震活動最頻繁的環太平洋震帶，所以我們必須以建築的安全為優先考量，該要補強提前預防的地方絕對不能忽視。

▲市場進行施工難免會影響出入的便利，公所已多次協調，許志宏希望取得攤商們的諒解配合。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

許志宏表示，感謝經濟部對於各地老舊市場進行的耐震總體檢，讓我們警覺第一市場已有耐震疑慮，因此向經濟部爭取核定總經費約1800萬元，讓鹿港鎮能夠委託專業結構技師進行規劃設計，用增設補強構件的方式補強結構，使耐震強度符合現今相關法規，以防範未然，提升市場耐震能力，保護使用者的安全。

▲鹿港鎮長許志宏向經濟部爭取補助，經過規劃設計發包等作業，現在已經著手進行耐震補強工程。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.27）

許志宏強調，有鑑於市場是大家生活息息相關的地方，進行施工難免會影響出入的便利，公所已多次協調，希望取得攤商們的諒解配合，同時也會要求施工單位注意工地安全及警示，在此過渡時期，市場仍正常營業，籲請鄉親消費者大家共體時艱，未來工程完工之後，將可有效提升市場的建築安全，提供給大家一個更具保障及安全無虞的購物空間。