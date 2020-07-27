推薦總統吃丹丹的皮蛋瘦肉粥？陳其邁笑：這是陷阱題

▲民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（27）日第八戰區（前鎮、小港、旗津）後援總會成立。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.07.27）

民進黨高雄市長補選候選人陳其邁今（27）日第八戰區（前鎮、小港、旗津）後援總會成立，被記者問到蔡英文總統說她的三倍券剩700塊，陳其邁留言說要帶她去吃丹丹漢堡，而是否會推薦總統吃皮蛋瘦肉粥陳其邁則笑說：「皮蛋瘦肉粥丹丹沒有啦！這是陷阱題！我很接地氣」。陳其邁說，三倍券只要花在高雄都非常歡迎，也希望蔡總統能給高雄三倍的關愛，而且現在丹丹用消費券兩百送一塊雞塊，五百送兩塊，很棒啊；而八月一號蔡總統也將在高雄舉辦「人篸大邁進」社群之夜活動，是不是為了要增加陳其邁的網路聲量，陳其邁則表示，蔡總統這幾年推動改革，尤其在台灣主權、進步價值，很多跟年輕人的看法是一致的，我也希望說能在社群之夜有很多的好朋友能共同來幫我加油打氣，也能夠讓選舉能不能再熱一點。至於被柯文哲酸說難道換了陳其邁就會發大財嗎？陳其邁指出，總統是在講說高雄人走到哪都被人家問發大財，發大財是韓式語言，是韓市長的口號，陳其邁做事情一向是實實在在、務實打拚，不會喊口號，政見就是承諾，就是要努力認真的來實踐諾言。陳其邁昨（26）日在youtuber志祺七七的節目中曾提及，韓市府時期的滿天星計畫對於財政負擔很大，陳其邁認為，錢還是要花在刀口上，計畫假如務實可行，能夠把資源用在需要投注資源上面，所以他會盤點過去市府的政策，讓市政重開機，不切實際、不可行的政策就砍掉重練。「假如已經是既定的計畫，我們就繼續，像每年公路局路平、水利局淹水的問題都是連續性計畫，路平常態就是要做，清水溝也是常態要做」，陳其邁並說起他在2018年選舉的時候，就提到要用東京的道路品質來要求主要幹道，讓它能夠很平、很堅固，因為高雄的大卡車、大貨車實在太多了，大車經過薄的柏油就馬上碎掉，所以下面的路盤一定要做得更堅固，而清水溝淤積是常態都要做的，要徹底要求，不能打馬虎眼。