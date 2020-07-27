2020六都電競爭霸戰　台南賽區冠軍出爐喜奪獎金

「2020六都電競爭霸戰」台南賽區冠軍出爐，台南市長黃偉哲27日上頒發獎金給得勝者，英雄聯盟由「獎金小偷」如願拿下10萬元獎金，手遊的傳說對決「68依舊閃亮」則入袋7萬5千元獎金，兩隊同時也取得台南區代表權，與其他五都高手一拼總冠軍賽。頒獎儀式上黃偉哲額外致贈台南獨有的「英雄麵」給代表隊，希望兩隊帶著期許，不要有壓力，發揮平日的水準即可，代表「68依舊閃亮」領獎的林易成、林易信兄弟則由母親和阿嬤陪同前來，長輩都為孩子的優異表現感到驕傲。「六都電競爭霸戰」至今舉辦四年，已成為全台灣最大的業餘電競賽事，活動目的在培養更多的年輕選手，讓電競運動產業鏈裡扮演一個促進發展、交流的角色，也改變大眾對電競的傳統觀念，黃偉哲表示，從他任職立委時就希望政府能多注重電競，現在電競也列入2022杭州亞運的正式項目，目前台南只有遠東科大有電競科系，希望台南在選手待遇、學校鼓勵以及社會競賽上都繼續加碼深化，大家一起努力。獲得英雄聯盟台南區冠軍的「獎金小偷」由六名前職業選手組成，由春季還在PCS打拼的3z、Lauva聯手搭配四名打過ECS的年輕小將，實力堪比PCS職業聯賽等級，正如隊名之意，誓言當個稱職的獎金小偷，持續的往總決賽邁進，目標除了拿下總冠軍榮耀外，獎金更是重要！傳說對決台南區冠軍的「68依舊閃亮」是來自有最強公會之稱「BASECrew 貝斯酷」的台南代表隊，從32強開始一直到決賽，就如同他們的隊伍一樣表現非常亮眼，以全勝之姿打遍所有台南的隊伍，成為台南賽區冠軍。台中賽區32強即將自7/28(二)開打，主辦單位都會即時的附上每日戰報，「2020六都電競爭霸戰」轉播橫跨中華電信MOD、HamiVideo(英雄聯盟、傳說對決)、Twitch(英雄聯盟)、Facebook(傳說對決)等平台，喜歡電競、熱愛電競的玩家們千萬別錯過了。