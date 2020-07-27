嘉義市全國首創彩齡夢享館　讓中高齡婦女都成「勇媽」

▲全國首創「嘉義市中高齡女性服務據點-彩齡夢享館」，今(27)日在嘉義市長黃敏惠等人在東區的啟明路58號2樓舉行揭牌正式啟用。（圖／嘉義市政府提供)

▲傾聽箱，讓女人能與自己和情緒對話、紓解、轉化、解除加諸在婦女身上的包袱，使女人與自己、女人與女人彼此談心，抵嘉來滿足好好作自己。（圖／嘉義市政府提供)

嘉義市政府為提供專屬於45至64歲中高齡女性，全方位的服務與培力，同時滿足中高齡女性多元需求，展現自我價值與追求夢想的勇氣，特別委託財團法人臺南市靜觀社會福利慈善事業基金會辦理，全國首創「嘉義市中高齡女性服務據點-彩齡夢享館」，今(27)日在嘉義市長黃敏惠等人在東區的啟明路58號2樓舉行揭牌正式啟用。嘉義市政府團隊超前部署的看見中高齡女性族群多元需求，建構「彩齡夢享館」。透過創造世代共融的友善空間，提供專屬嘉義市45至64歲中高齡女性的全方位服務與培力，讓大家看見中高齡女性「不是凋零而是彩齡的人生」，而能彰顯女性的活力與熱情，展現自我價值與追求夢想的勇氣。市府表示，提供135平方公尺面積的「嘉義市彩齡夢享館」，是一處完全以中高齡女性需求設計的多功能複合型空間，包括設置紓壓喘息空間，如傾聽箱及電話專線，提供陪伴關懷、傾聽、情緒支持與轉介福利資源等服務；每日定時安排肢體運動時間，提供健康操、韻律舞或廣場舞等活動。讓女人能與自己和情緒對話、紓解、轉化、解除加諸在婦女身上的包袱，使女人與自己、女人與女人彼此談心。黃敏惠指出，女性朋友在中高年齡的時候，會面臨更大的壓力，市府一直努力提供課程及管道，讓女性朋友紓解壓力；今天「全國首創」的成立專為中高年齡女性服務據點，有許多課程和專業老師來上課，提供專業諮詢，讓女性在不同的年齡，各以不同的姿態去呈現。社會處說明，全國首創專屬中高齡女性彩齡夢享館，期待透過空間全齡友善化的社會設計，創造世代共融的友善空間，以共學、共遊、共舞、共老等方式，提供友善關懷、情緒支持、紓壓喘息、自我成長、健康促進等世代共融服務，找回自我喜好與追求夢想的勇氣。