口湖牽水狀祭典首日　張麗善依古禮挑飯擔祭祖靈

▲張縣長與鄉親一起祭拜祖靈。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.27）

▲萬善爺廟周邊14個聚落村民，每年都會準備祭品祭拜祖靈，展現慎終追遠的人文精神。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.27）

▲張縣長至成龍安檢所參與放水燈儀式。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.27）

▲張縣長希望透過祭典教育下一代，去思考環境、生態與人類共生的重要議題。（圖／記者蘇榮泉攝，2020.07.27）

國家級無形文化資產及重要民俗活動「口湖牽水狀」，今(27)日展開超渡科儀、放水燈、牽水車藏(狀)等系列活動；雲林縣長張麗善下午3點到口湖、四湖萬善爺廟，與萬善爺廟周邊14個聚落村民，一起用扁擔挑飯菜徒步前往廟前祭拜，體驗早期農業時代純樸的民俗祭典，展現慎終追遠。縣長張麗善表示，「口湖牽水車藏(狀)」是台灣規模最大的水難祭儀，距今175年前，口湖、四湖鄉發生天氣遽變，狂風暴雨中奪走口湖、四湖沿海地區數千人的性命，因此後人於每年農曆6月初7、初8舉行盛大的祭典，藉以緬懷水災罹難的先民，並以牽水狀、擔飯擔、放水燈等方式進行超渡，希望祖靈能離苦得樂、投胎轉世，也希望透過祭典教育下一代，要記取水難的教訓，重視地方環境生態，讓鄉親可以生活在安全的地方。今日挑飯擔祭祖靈在萬善爺廟舉行，雲林縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、民政處長張政國、四湖鄉長蘇國瓏、縣議員蕭慧敏、黃美蘭等與民眾一起挑飯擔走到廟前廣場並祭拜祖靈，除此之外，金湖萬善爺及蚶仔寮萬善祠也分別舉辦放水燈儀式，以放水燈邀引水難罹難的孤魂前來接受超渡，期望透過這樣祭典儀式，讓後人對於先人遭受的苦難有所慰藉。四湖鄉長蘇國瓏表示，萬善爺廟挑飯擔活動，除了追思先民以外，更重要是教育下一代，讓年輕人瞭解這段歷史，也體驗早年農村婦女挑飯擔至田裡，讓辛苦耕種的家人食用的辛苦。文化觀光處長陳璧君指出，「口湖牽水車藏(狀)」被登錄成為國家級無形文化資產的重要民俗活動，「牽狀」源自福建泉州的風俗，是道教拔度亡靈脫離苦海的宗教儀式，而本縣口湖鄉的牽水狀習俗，則是透過宗教信仰儀式藉以追思因水災罹難的先民，具有其地方特殊性及歷史記憶，歡迎大家一同參與了解「口湖牽水車藏(狀)」的儀式及其背後歷史意涵。27日下午挑飯擔祭祖靈、放水燈後，晚上進行點燈祈福活動；28日上午追思會後，下午進行牽水車藏(狀)祭典，為整個文化祭畫下句點。