農糧署做媒挺屏東花農與酪農　在地食材製「戀愛的滋味」

農糧署南區分署做媒，邀知名行動支付業者LINE Pay Money與漫時光早午餐，共同力挺屏東玫瑰花農與酪農產業，將玫瑰花、萬丹鮮乳與特製黑糖製成「戀愛的滋味」，並邀6對夫婦，一起甜蜜試飲。





農糧署南區分署分署長姚志旺指出，台灣最主要的有機玫瑰花產地在屏東，本次「戀愛的滋味」使用屏東神農獎得主楊添得的玫瑰花，同時，屏東也是酪農重鎮，鼓勵台灣餐飲業者，多多使用本土有機玫瑰與酪農品牌。



▲農糧署南區分署分署長姚志旺（左二）指出，台灣最主要的有機玫瑰花產地在屏東，其中大花農場創辦人楊添得(左一）是最主要的生產者之一。（圖／記者陳美嘉攝，2020.07.27）

8月1日至16日，消費者到漫時光門市使用LINE Pay Money，即享戀愛的滋味買一送一優惠，為推展數位生活，LINE Pay Money更加碼回饋6%給在屏東店舖消費的民眾。



