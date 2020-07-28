農糧署做媒挺屏東花農與酪農　在地食材製「戀愛的滋味」

農糧署南區分署做媒，邀知名行動支付業者LINE Pay Money與漫時光早午餐，共同力挺屏東玫瑰花農與酪農產業，將玫瑰花、萬丹鮮乳與特製黑糖製成「戀愛的滋味」，並邀6對夫婦，一起甜蜜試飲。
農糧署南區分署分署長姚志旺指出，台灣最主要的有機玫瑰花產地在屏東，本次「戀愛的滋味」使用屏東神農獎得主楊添得的玫瑰花，同時，屏東也是酪農重鎮，鼓勵台灣餐飲業者，多多使用本土有機玫瑰與酪農品牌。
8月1日至16日，消費者到漫時光門市使用LINE Pay Money，即享戀愛的滋味買一送一優惠，為推展數位生活，LINE Pay Money更加碼回饋6%給在屏東店舖消費的民眾。
漫時光早午餐創辦人徐皖台表示，本次為挺屏東玫瑰花農與酪農，發起「LINE Pay Money漫時光 戀愛的滋味」，享用時，先玫瑰多酚，再喝鮮奶，最後來上一口黑糖，象徵戀愛如玫瑰「青春澀」，鮮奶如愛情「濃醇香」，愛情契合如黑糖「甜在心」。
大花農場以草生栽培管理，用割下的草覆蓋田地，讓雜草變成提供土壤養分的有機質，楊添得說明，經營農場10幾年，四季皆盛開的玫瑰花有豐富的花青素，還有玫瑰花多酚、玫瑰單寧及玫瑰多醣體。
萬丹「農民鮮乳」因光照充足且水質甘甜，策展人黃耀寬強調，牧場的生乳或產品都符合國家標準，100%純鮮乳都自動化瞬間殺菌，更能保留牛奶中的營養成分。