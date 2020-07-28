親子輕鬆認識東北角珊瑚　新北暑假開設「珊瑚小學堂」

▲新北市政府獲得海洋委員會海洋保育署補助執行「109年度新北市海洋保育教育推廣計畫」，從18日至8月16日的每週六日，共開設了10場次的珊瑚小學堂課程。（圖／新北市漁管處提供）

新北市政府獲海洋委員會海洋保育署補助執行「109年度新北市海洋保育教育推廣計畫」，從18日至8月16日的每週六日，共開設了10場次的珊瑚小學堂課程；親子可到新北市海洋資源復育園區，認識東北角海域的珊瑚、體驗種植珊瑚、復育珊瑚過程，體會海洋保育的重要。海洋大學珊瑚團隊的識名信也副教授表示，海洋保育僅靠少數人的努力是不夠的，惟有透過民眾參與及教育，才能更有效推廣，將保育觀念落實到生活中。珊瑚小學堂提供了優良的海洋教育推廣平臺，以珊瑚為媒介，透過體驗教育，讓民眾了解海洋保育的重要性，進而保護海洋。新北市政府獲得海洋委員會海洋保育署補助執行「109年度新北市海洋保育教育推廣計畫」，從7月18日至8月16日的每週六日，共開設了10場次的珊瑚小學堂課程，民眾報名踴躍，開放報名當日全場次額滿。上課當日由海洋大學的珊瑚老師向學員介紹東北角海域的珊瑚生態，帶領大家選擇珊瑚、彩繪種植基座、並種植珊瑚，還有「勇闖珊瑚小學堂」活動，觀察珊瑚骨骼、珊瑚蟲的房客-共生藻等，讓參與活動的大小朋友收穫滿滿的珊瑚知識。珊瑚團隊為了喜歡繪畫的小朋友們，舉辦「珊瑚小小藝術家繪畫比賽」，即日起至109年9月18日止，只要將您的作品寄到「202基隆市中正區北寧路2號（環態所）邱小姐收」，就能夠和大家的作品一起比美麗、比創意，更有機會得名拿獎品。