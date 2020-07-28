讓學生從小學衝浪！新北中角灣成立全台首創「衝浪學苑」

▲新北市打造全臺首座兼具運動、文化與觀光功能的「衝浪學苑」，今(28)日正式啟用。（圖／新北市教育局提供）

▲新北市打造全臺首座兼具運動、文化與觀光功能的「衝浪學苑」，今(28)日正式啟用。（圖／新北市教育局提供）

新北市去年12月在北海岸啟用「中角灣國際衝浪基地」，計畫在新北市打造全台另一處衝浪勝地，並在當地中角國小設計衝浪課程，由專業教練規劃，讓學生學習蛇板、衝浪滑板、自救教學和海上體驗等課程，打造全臺首座兼具運動、文化與觀光功能的「衝浪學苑」，今(28)日正式啟用。新北市教育局表示，中角灣位於北海岸，屬灣口內凹沙岸地形，乘著四季北風吹起高浪，已是北台灣衝浪愛好者勝地，繼108年12月啟用「中角灣國際衝浪基地」，中央與地方再次攜手利用中角國小作為重點示範學校，打造全臺首座兼具運動、文化與觀光功能之「衝浪學苑」，今(28)日正式啟用。教育局長張明文表示，中角國小利用地理位置鄰近中角灣的優勢，自97年將衝浪運動納為學校本位課程，並透過衝浪運動協會之專業教練規劃階段性課程，如低年級學童以學習蛇板及衝浪滑板奠定平衡基礎，中年級以游泳與自救教學熟悉水性，高年級將學習場域移至中角灣進行海上體驗，讓偏遠地區學生透過漸進式衝浪教學，學習掌握情緒及專注力。張明文表示，衝浪學苑規劃修整中角國小球場地坪，讓場地更為平整耐磨，學童平時即可安全練習蛇板及衝浪滑板，更將原活動中心改建為衝浪學苑，營造衝浪教學情境空間，內部展示不同類型的衝浪板，幫助初學者認識衝浪運動，並規劃陸上練習的教學區及衝浪設備存放區，且預定於110年完工高難度的校園陸上衝浪練習場，不受限天氣於校園中就可以運用滑板加強衝浪平衡感技巧。為讓各年齡層的民眾都能接觸到衝浪及SUP體驗，享受水上運動的樂趣，每年暑假期間中角國小舉辦親子衝浪體驗活動及培訓衝浪運動人才，活動報名於5月底開始，今年共規劃22場次場場爆滿，估計有1,100位市民朋友在專業教練帶領下，享受多采多姿且安全的水域遊憩體驗。